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12個工會有7個同意 鐵路罷工壓力緩解

編譯盧炯燊／綜合5日電
國際機械師和航空航天工人協會5日通過臨時勞工協議，是12個鐵路相關工會中的第七個，稍減鐵路運輸停擺的壓力。圖為鐵路員工在紐約州一處調車場工作。(美聯社)
國際機械師和航空航天工人協會5日通過臨時勞工協議，是12個鐵路相關工會中的第七個，稍減鐵路運輸停擺的壓力。圖為鐵路員工在紐約州一處調車場工作。(美聯社)

為了避免全美鐵路工人罷工，總統拜登今年9月任命「總統緊急委員會」促成臨時勞工協議，但協議必須獲全部12個相關工會接受，否則仍有大罷工危機；5日再有一個工會接受協議，使同意的工會增至七個。

國際機械師和航空航天工人協會(Association of Machinists and Aerospace Workers)會員5日以52%的輕微多數同意協議，工人會獲加薪24%及5000元的簽約金。

不過兩個工會，即道路維修兄弟會(Brotherhood of Maintenance of Way Employes Division)及鐵路信號員兄弟會(Brotherhood of Railroad Signalmen)早前反對協議，許多工人表示協議沒有解決他們的生活問題，因此不少人仍然擔心會發生嚴重影響經濟的毀滅性罷工。

不過這兩個工會同意重返談判桌希望制定新協議，最關鍵的障礙是工會要求獲得帶薪病假，但鐵路公司已經拒絕，重新談判的最後限期是11月19日。

代表諾福克南方、聯合太平洋、BNSF、堪薩斯城南方、CSX 和其他鐵路公司舉行談判的組織表示，任何協議都必須嚴格按照總統緊急委員會所提出的建議，而建議內並沒有這個要求；而且多年來，工會已同意放棄帶薪病假，以換取更高的工資及短期傷殘福利。

代表鐵路公司的組織表示，它與國際機械師和航空航天工人協會達成的協議，已是近50來最大的工資方案，並且實行了總統緊急委員會提出的建議。

由於擔心發生罷工，商界團體已敦促拜登及國會做好準備，若勞資雙方無法達成協議時介入干預。

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