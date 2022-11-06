「血月」月全食 11/8選舉日高掛夜空 未來三年最後一次

滿月月全食「血月」將在11月8日選舉日當晚高掛夜空。(Getty Images)

傳聞代表不詳預兆的「血月」滿月月全食將在11月8日選舉日當天高掛夜空；國家航空暨太空 總署(NASA )表示，這場月蝕是未來三年地球所能觀測到的最後一次滿月月全食。

月蝕在太陽、地球和月亮排成一直線，且地球剛好在太陽和月亮之間時發生，當月亮轉到地球的本影區，無法反射太陽光而呈現全黑便是月全食。

這種月蝕常被稱作「血月」，因為太陽光穿過地球大氣層時會發生「瑞利散射」(Rayleigh scattering)現象，因紅光波長較長而可到達更多的散射地，讓月亮看起來呈現紅色，「瑞利散射」也是天空呈現藍色以及夕陽染紅天空的原理。

NASA表示，「月蝕發生期間，地球大氣層的灰塵愈多，月球就會看起來愈紅，彷彿全世界的日出和日落都映在月球上。」

若當天無雲遮蔽，整個月蝕的過程在太平洋西北部到中、北美洲皆可見，若是在俄勒岡州，月蝕會在8日午夜過後兩分鐘開始；月全食會在東岸時間清晨5時17分發生，並在月落後結束。

NASA表示，「不需要任何特殊設備就能觀測月蝕，但雙筒或單筒望遠鏡會看得更清楚，遠離亮光的黑暗環境則會讓整體觀測條件更佳。」

選舉日當天的月蝕又被稱作「河狸月」(Beaver Moon)，指秋天的第二個滿月。

NASA表示，這個詞流行於緬因州的農民年鑑(Maine Farmer's Almanac)，源自1930年代印地安原住民 對滿月的稱呼。

NASA解釋，「根據農民年鑑，北美印第安部落稱之為河狸月，一說是秋季中旬適合設置河狸陷阱，確保冬季保暖毛皮無虞，另一說則是河狸月源自河狸在這個季節活躍以準備過冬。」

11月9日過後，下一次滿月的月全食將在2025年3月14日發生。