秋老虎來了 東部1/3地區異常溫 奧州、德州則遇龍捲風 1死逾20傷

奧克拉荷馬州艾達貝爾鎮4日遭龍捲風摧殘，當地一座教堂已成廢墟一片。(美聯社)

11月異常高溫 4日跨越東部三分之一地區持續攀升，對於數百萬人來說，本周末及6日的高溫預計高於平均溫度華氏20至30度，華氏60至80多度的高溫感覺更像9月中旬而非11月初該出現的氣溫。另一方面，中部、南部平原地區面臨極端天氣的威脅，從達拉斯延伸至阿肯色州西北部的風暴 引發龍捲風、洪水，摧毀多處建築，截至5日已造成至少一人死亡，逾20人受傷，超過百棟房屋受損。

整個周末可能出現20幾個創紀錄高溫，7日從東南部到新英格蘭地區甚至可能多達40個溫度紀錄創下新高。

紐約拉瓜地亞機場(La Guardia Airport)5日至7日溫度可能連續三天創下歷史新高；波士頓的氣溫可能連續兩日創新高，且預計連續四天溫度超過70度，自有紀錄以來，這種情況只出現四年，而這次高溫若真如預測，將成為波士頓紀錄史上11月最溫暖的一周。

根據非營利新聞組織「氣候中心」(Climate Central)的資訊，全美各地秋季變暖的現象更頻繁。自1970年代以來，整個美國本土秋季平均氣溫增加了華氏2.7度，此現象幾乎全美皆然。

溫暖的氣溫加劇中、南部平原部分地區的惡劣天氣。

龍捲風4日席捲德州 部分地區，摧毀房屋、樹木，波德利社區(Powderly)受損尤其嚴重，拉馬爾郡(Lamar County)法官貝爾(Brandon Bell)在社媒貼文指該區域發生災害，聲明指出該郡逾20人在龍捲風災害中受傷。

奧克拉荷馬東南部與德州東北部遭遇風暴侵襲，居民5日開始善後工作、評估災害；偏遠的艾達貝爾鎮(Idabel)多處遭受破壞，超過100棟房屋及商家受損。

奧克拉荷馬州長史提特(Kevin Stitt)前往艾達貝爾勘查災情，並公告政府已搜查所有房屋，一名90歲老翁身亡。

奧克拉荷馬公路巡邏隊(OHP)通報一名6歲女童溺斃，一43歲男子的車在橋上被水沖走後失蹤。女童溺斃案未被正式納入風暴傷亡統計，將由驗屍官進一步調查死因。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示德州東北部正在進行災害評估與善後工作，並敦促居民向緊急事務處理局(TDEM)通報損害。