高溫孳生菌類免疫力弱者易感染 全球每年160萬人死

高溫易孳生菌類，免疫力 弱的人容易感染，「菌類感染全球行動」組織說，每年死於蘑菇感染者多達160萬人，且數字持續升高，世界衛生組織特別列出19種日益威脅人類健康、甚至要命的菌類，呼籲大家注意人體和自然界大量存在的危險菌類。

世衛組織說，這19種有健康風險的菌類中，四種最危險：自然界常見的麴黴菌 (Aspergillus fumigatus)、人體常見的假絲酵母(Candida albicans)、極致命的耳念珠菌酵母(Candida auris) 和造成腦部致命感染的新型隱球菌 ( Cryptococcus neoformans)。

聯邦疾病防治中心 (CDC )說，2021年美國死於菌類感染的人數至少7000，1969年僅450人；因為診斷錯誤，實際人數可能更多。位於伯明翰的阿拉巴馬大學傳染病專家帕帕斯(Peter Pappas)說，一般人以為菌類感染只是腳趾甲菌或股癣之類小痛小癢的毛病，殊不知，「不好好治療，會要人命」。

家住伊利諾州的歐文(David Erwin，60歲)，2020年完成喉癌化療後，症狀轉為右手右腿麻木，背痛得要命，腦部的麴黴菌挖出來後，醫生才發覺，原來已經進入他腦部、肺部和脊椎。麴黴菌在地毯、枕頭上都可能滋長，空調器裡也有。歐文說，「它無所不在，可能在你家後院。」

國家敏感與傳染病研究院菌類病原體研究部主任李昂納基斯(Michail Lionakis)說，菌類是地球最早出現的複雜生命體之一，35年前愛滋病導致免疫系統人口激增之後，成為全球公衛威脅。免疫力弱的人，包括服藥抑制免疫系統的人，特別容易感染。CDC說，全美國免疫力有問題的人至少有700萬人。