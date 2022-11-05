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被控參與國會暴亂 「守誓者」創辦人羅茲自稱愛國者

記者顏伶如／綜合報導
涉嫌參與國會暴動，遭聯邦檢察官以共謀暴亂罪起訴的右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲，4日在法庭作證時對陪審團自稱是「愛國的美國人」。(路透)
涉嫌參與國會暴動，遭聯邦檢察官以共謀暴亂罪起訴的右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲，4日在法庭作證時對陪審團自稱是「愛國的美國人」。(路透)

涉嫌參與國會暴動而遭起訴的右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲(Stewart Rhodes)，4日在法庭作證時對陪審團自稱是「愛國的美國人」。羅茲與「守誓者」企圖發動武裝叛亂阻撓政權轉移，被聯邦檢察官以共謀暴亂罪(seditious conspiracy)起訴。

穿著深色西裝配領帶的羅茲，4日出庭時神情多半顯得輕鬆，但作證時偶爾語帶哽咽。檢方長達數周調查掌握證據顯示，羅茲秘密謀畫暴力行動阻止民主黨總統候選人拜登入主白宮，要讓2020年大選連任失敗的前總統川普繼續執政。

羅茲同意作證讓檢方獲得可以交叉質詢的機會。在4日的證詞中，羅茲並未提到2021年1月6日國會暴動當天的細節，包括「守誓者」成員如何以類似軍事行動的隊伍陣型穿越包圍國會大廈的挺川群眾。

他在作證時說明自己的軍事背景，以及為何在2009年成立「守誓者」。羅茲曾任美國陸軍傘兵，但訓練受傷後退役。他說自己是愛國的人。

檢方掌握的證據顯示，羅茲在國會暴動事件之前號召「守誓者」成員做好暴力行動的準備，並與成員討論計畫展開一場「血腥的內戰」。不過，羅茲在陪審團員面前作證時則說，「守誓者」成員愛好和平，紀律嚴謹。

羅茲在法庭上被問到是否認為川普2020年勝選結果遭到偷竊時回答表示，拜登選舉勝利「不符合憲法」，而且是「無效的」。他說：「在一場不符合憲法的選舉裡，根本沒辦法產生勝利者。」

來自德州葛蘭貝里(Granbury)的羅茲是參加國會暴動而遭逮捕者中，第一批面臨共謀暴亂罪起訴的被告。共謀暴亂罪源於南北戰爭時期，最高面臨20年有期徒刑，但起訴門檻與定罪門檻極高。

羅茲的辯護律師表示，可能用川普做為辯護的主要理由。羅茲可能向法院辯稱，原本期待將會收到川普下達命令，而在國會暴動之前採取各種行動，結果卻一直沒有收到川普命令。

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