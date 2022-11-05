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日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

編譯陳韻涵／綜合4日電
研究顯示，致命車禍在日光節約開始的一周增加6%。(Getty Images)
研究顯示，致命車禍在日光節約開始的一周增加6%。(Getty Images)

東岸時間6日凌晨2時，日光節約時間結束，美國民眾把時鐘撥慢一小時，冬季也將更快降臨。

2020年研究顯示，致命車禍在日光節約開始的一周增加6%；其他研究則發現，轉換日光節約時間後，職場傷害和醫療糾紛也增加。

2019年研究指出，時間調快後當周，心臟病的風險增加但其他研究沒有發現這類情況；另有一項2004年的研究指出，若全年維持日光節約時間，每年會減少171件行人死亡案例，以及195件汽車駕駛與乘客的死亡案例。 

華盛頓大學法學教授卡蘭德里洛 (Steve Calandrillo)的研究顯示，白天時間較長會減少傍晚發生的犯罪情況。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)研究支持撥回永久標準時間，因研究顯示我們的身體機能在白天時間較長時運作更佳。

睡眠專家指出，太陽在中午時分升到最高點，即所謂的太陽時間(solar time)，在標準時間情況下，中央時區的人們會與太陽時間完美吻合，而日光節約卻讓民眾偏離太陽時間。

華盛頓大學生物學教授伊格萊西亞斯(Horacio de la Iglesia)說：「根據西雅圖標準時間，我們與真正的太陽時間已經差距半小時，如果還要日光節約，就差了一個半小時。」

伊格萊西亞斯表示，雖然睡眠專家偏好永久標準時間，但大多數人贊成調整永久日光節約。

麻州大學陳醫學院(UMass Chan Medical School-Baystate)神經學教授強生(Karin Johnson)說：「愈偏離太陽時間，健康風險愈高。」

醫學 心臟病 車禍

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