日光節約時間存廢卡關眾院 今年若無結果明年須從頭來

今年的日光節約時間將在6日凌晨2時結束，需要將時鐘撥慢一小時，回到標準時間。(美聯社)

今年的日光節約時間將在6日凌晨2時結束，將時鐘後撥一小時，回到標準時間；路透報導，政壇上關於是否推動日光節約時間永久化的爭論持續不止，今年3月聯邦參院 一致通過讓夏令時間從2023年常設不變，本案就在眾院 擱置至今；如果眾院在今年剩下的時間內無作為，參院通過的法案將失效，明年要從頭來過。

佛州共和黨參議員魯比歐提出「日光保護法」，規定自2023年11月起日光節約時間常設不變，獲參院通過，但被眾院擱置。(美聯社)

佛州共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)倡議「日光保護法」(Sunshine Protection Act)，稱此舉可降低犯罪，鼓勵孩子到戶外玩耍，並降低心臟病與車禍的風險。他3月時在參院說：「強烈科學證據顯示，時間轉換危害人體。」

眾院民主黨籍能源與商業委員會主席、新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone Jr.)說：「這件事在眾院內部都還沒形成共識；關於保持現狀、永久保持日光節約時間或永久恢復標準時間，有各種各樣的意見」；帕隆說，本案的分歧主要肇因於議員選區差異，而非黨派意見不合。

路透報導指出，有議員助理表示，眾院預計今年無法就此案表決，而一旦這部法案拖過今年底，根據屆期不續審的原則，明年這項法案須從頭開始。

帕隆表示，他本身支持廢除現在這樣每年要調兩次時鐘的制度，但具體要實施永久夏時還是永久標準時則需要再思考；同時想到1973年為應對兩次石油危機而實施全年夏時制，但一年後就立刻廢除的往事，他覺得不應太草率地決定；帕隆說：「我不想草率地改變，然後幾年後輿論又導向反彈，就像1970年代初期那樣。」

全面夏時制的支持者表示，廢除一年調整兩次時鐘的日光保護法通過後，可以讓孩子們在戶外多玩一個小時、減少季節性抑鬱，並降低在太陽下山時可能發生車輛撞到野生動物事故的機率，還能幫許多企業，如高爾夫球俱樂部，在晚上吸引更多顧客上門。

然而也有反對者表示，全面實施夏時制導致日出時間延後一小時，會使很多孩子不得不在黑暗的冬季步行上學。

目前聯邦政府 仍實施夏季日光節約時間，並將於6日凌晨2時恢復標準時間，然而聯邦政府同時也允許不須或不願實施夏時制的地區以標準時間繼續計時的做法；目前全年採用標準時制的地區包含亞利桑納、夏威夷、美屬薩摩亞(American Samoa)、關島、北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)、波多黎各及美屬維京群島等地。