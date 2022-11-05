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CDC調查：新冠爆發首年 飲酒相關死亡增26%

編譯周芳苑／綜合4日電
全國衛生統計中心4日發表研究指出，新冠疫情爆發第一年， 全美飲酒相關的死亡人數較前一年增加26%。(美聯社)
全國衛生統計中心4日發表研究指出，新冠疫情爆發第一年， 全美飲酒相關的死亡人數較前一年增加26%。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)旗下單位4日發表報告指出，新冠疫情爆發的第一年， 全美飲酒相關的死亡人數顯著增加。

CDC旗下全國衛生統計中心(U.S. National Center for Health Statistics)針對2020年飲酒致死作調查；當時疫情顛覆人們生活，暴量飲酒(binge drinking)的人增加。

過去20年飲酒相關死亡率的上升趨勢穩定，2000至2018年間年增率約為7%， 2019至2020年間跳升至26%。

塔夫茨大學醫學院(Tufts University School of Medicine)專門研究成癮行為的教授瑪姬·斯基爾(Margie Skeer)說，孤立、不確定性、經濟壓力和失業增加都可能讓人們壓力增加，連帶導致心理健康問題、增加飲酒 。

斯基爾說，疫情下許多商店暫停營業，酒莊卻被界定為「必要行業」(essential business)而保持營業；疫情前就有酒癮的人治療或康復嚴重中斷，助長死亡。

2020年秋季進行的其他研究也發現，疫情下暴量飲酒者增加，當年9月「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)針對1500多名成人調查發現，所有受訪者飲酒頻率比前一年增加14%，喝醉酒的女性增加41%。

根據CDC定義，「暴量飲酒」是指男性一次飲酒五杯以上、女性四杯以上；不論男女，2020年飲酒致死率隨著年齡增長而上升， 55至64歲達到頂峰。

2019至2020年間，25歲以上女性、85歲以下男性的飲酒致死人數都增加；無論哪個年齡層，男性死亡率都比女性高二至四倍。男人向來比女人更易酗酒。

酒精性肝病、酒精引起的精神和行為障礙是多數致死主因。2019至2020年間，酒精性肝病死亡率增加23%，飲酒造成的精神和行為障礙增加33%。其他飲酒相關的常見死亡原因是意外酒精中毒、酒精性心肌病和酒精性胰腺炎。

疫情 CDC 醫學

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