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保羅裴洛西被毆案法官 曾與裴洛西女兒共事可能迴避

記者張聲肇／綜合報導
眾院議長裴洛西的女兒克瑞絲汀目前雖未任公職，但被認為是裴洛西子女中最可能繼承母親政治衣缽的一位。(美聯社)
眾院議長裴洛西的女兒克瑞絲汀目前雖未任公職，但被認為是裴洛西子女中最可能繼承母親政治衣缽的一位。(美聯社)

負責審理眾院議長裴洛西丈夫被襲案的法官羅瑞‧吉奧吉(Loretta  "Lori"  Giorgi) 4日表示，自己曾與議長女兒克瑞絲汀(Christine Pelosi)共事，雖已久未聯絡，但檢察官和公設辯護律師都認為，光憑這點，即足以要求吉奧吉迴避本案。

裴洛西丈夫保羅10月28日在舊金山自宅遭42歲的狄帕培(David DePape)擊傷頭部住院，經手術治療後，3日出院。檢方以非法入侵、暴力傷害和企圖綁架等罪名起訴狄帕培。

吉奧吉說，1990年代她和克瑞絲汀一起在舊金山市府檢察單位工作過。克瑞絲汀未曾擔任公職，卻被認為是裴洛西五名子女中，最可能繼承母親政治衣缽的。

吉奧吉說出自己和受害人家族的關係，當庭並未引起任何人反對由她審理本案，但難保未來原告被告雙方不會有意見。舊金山地區檢察官簡金斯(Brooke Jenkins)說，本案仍有可能改由別的法官主審。

吉奧吉說，她已向兩造陳述自己和裴洛西家族的淵源，克瑞絲汀離職後「我就再也沒見到、聽到或和她談過話，今天倒看到她在法院現場。」

吉奧吉從1985年到2006年都在市檢察處工作，2006年取得法官資格，後升為副檢察長，擔任該處首席廉政官。

克瑞絲汀於開庭前一刻進入法庭，坐在第一排，遠離記者席，聽審完畢即從後門離開，刻意避開媒體記者。

克瑞絲汀活躍於加州政壇，也積極參與民主黨的全國性活動。2019年她出版了談論自己母親的書，書名為「南西‧裴洛西(的從政)之道。」2017年她曾擔任加州民主黨婦女部主管，積極參與在加州首府推動「我也是」(#MeToo)運動。

裴洛西 加州 舊金山

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