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貝佐斯被前管家提告 不滿工作長達14小時、還要爬窗上廁所

編譯周辰陽／即時報導
電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯。資料照片。(路透)
電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯。資料照片。(路透)

NBC新聞報導，根據一樁日前在西雅圖提出的民事訴訟，電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯被控讓管家們蒙受「不安全與不衛生」的環境，禁止他們工作期間休息（Rest breaks）與方便前往盥洗室。

報導指出，原告韋達（Mercedes Wedaa）同時指控貝佐斯的下屬對西語裔管家們種族歧視、偏向於他們的白人同行。委任律師麥格根（Patrick McGuigan）表示，「雇主因為她的族裔歧視原告，迫使原告沒有休息或用餐時間而長時間工作，讓原告暴露於不安全與不衛生的工作環境，打擊報復與錯誤中止原告的雇傭」。

報導引述訴狀指出，韋達於2019年秋季獲聘一分管家職務，要求她「在不被看見的情況下，圍繞著一個家庭工作」。原告被聘為房屋協調員（House coordinator），最終來到監督一隊幾乎全是西語裔的管家，但除了忍受長達14個小時沒有休息的延長輪班工作，還「沒有給管家們合理可及的盥洗室」。

訴狀指出，管家們一度據控被告知使用保全監控物業監視器的保安室附屬洗手間，但該舉措很快被中止了，「因為管家們使用該盥洗室經決定違反安全協定」。訴狀宣稱，「約18個月來，為了使用盥洗室，原告與其他管家被迫從洗衣房的窗戶爬到外面，然後沿著通往機房的通道跑，穿過機房與下樓到盥洗室」。

訴狀指出，這間廁所是男女通用，例如庭院工作人員也用，並聲稱管家們因為未能輕鬆前往洗手間，「經常發生泌尿道感染」。

這樁民事訴訟於1日在華盛頓州金恩郡（King County, WA）高等法院提出，貝佐斯跟2家據控管理其務業的公司、Zefram LLC和Northwestern LLC被列為被告。Northwestern LLC的一名消息人士稱這樁官司為「搶錢」（Money grab），並對原告的主張提出異議。

貝佐斯的律師柯雷爾（Harry Korrell）同樣提出質疑，並在3日致NBC新聞的聲明稱「我們已經調查這些說法，它們缺乏法律依據」，又指韋達是每年賺得超過6位數美金的首席管家，負責自己的休息與用餐時間，並有數間盥洗室與休息室提供給她和其他工作人員。柯雷爾還稱，韋達曾要求以9百萬美元和解取代提告。

貝佐斯 種族歧視 亞馬遜

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