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推特周五開始裁員 關閉辦公室、員工停用通行證

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克入主一周後，推特告知員工周五開始裁員。(路透)
馬斯克入主一周後，推特告知員工周五開始裁員。(路透)

馬斯克入主推特的一周間裁員傳聞不斷，該公司周四晚間發送備忘錄給員工表示，周五開始裁員，並將暫時關閉辦公室，不讓員工進入。

推特管理階層在該封電郵裡說，「為了讓推特走上健康的道路，我們周五將經歷減少全球員工的艱難過程」。推特員工美東時間周五中午12時前會收到通知，告知聘雇狀況是否有變，「如果聘雇未受影響，會透過推特電郵收到通知。如果受到影響，會經由個人電郵收到有關後續步驟的通知。」

對於這波裁員，推特計劃短暫關閉辦公室，通行證暫停使用，以「協助確保每位員工以及推特系統和客戶數據的安全」。

知情人士本周說，馬斯克總共打算裁掉大約3,700人。收購交易完成前，他就對人員配置的優先順序給出暗示，表示想專注於核心產品。他10月初曾推文說，要以「軟體工程、伺服器運作和設計為主」。

路透報導，兩名知悉內情的消息人士透露，馬斯克指示推特團隊，每年要能節省基礎設施成本達10億美元。

馬斯克成為推特新主人的第一周充滿混亂和不確定性。他先開除掉包括執行長在內的4位最高層主管。原排定兩場內部全體會議，但幾個小時後取消。員工告訴路透，他們只能透過媒體、私訊群組和匿名論壇，拼湊消息。彭博資訊引述知情人報導，推特舊金山總部的保全人員正在為裁員做準備，用於查找同事的內部名錄已在周四下午下線。

馬斯克一直在與顧問討論，想找出能從這個社群平台賺錢的新途徑，包括收取驗證費用，協助區分真實用戶和假帳號。他也考慮重啟早已停用的短影音工具Vine，以與TikTok競爭。紐約時報報導，另一個列入考慮的產品是付費私訊，允許普通人能傳訊給知名用戶。

與此同時，數家廣告商已停止在推特投放廣告，直到他們能對馬斯克改造推特的計畫有更清晰的了解。馬斯克表示，想取消部分內容審核，引發外界擔心仇恨言論、假消息和其他有問題的內容會更加猖獗。通用磨坊（Gerneral Mills）表示，暫停了在推特投放廣告，福斯旗下奧迪汽車，以及通用汽車，也重新考慮是否在這個平台下廣告。

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