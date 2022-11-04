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類鴉片止痛劑 CDC放寬處方規定 新指南避免「有痛不治」危機

記者張聲肇／綜合報導
疾病防治中心3日公布新指南，放寬類鴉片止痛劑的處方規定。（美聯社）
疾病防治中心3日公布新指南，放寬類鴉片止痛劑的處方規定。（美聯社）

因為2016年類鴉片用藥指南遭批太嚴，聯邦疾病防治中心(CDC)3日公布新指南，放寬類鴉片止痛劑的處方規定，但要求醫生和病人共商病情所需，再決定劑量。

CDC說，舊指南有時候受到醫生、保險業者、藥局和規範單位的「誤用」，導致病患受害不輕，包括「病痛未受治療或治療不足、嚴重退縮/躲避人群症狀、痛苦加劇、心理沮喪、服藥過量和自殺。」

100頁的新指南，主旨在提示開藥方的專業人員治療病痛時可以遵循的原則。舉例範圍幾乎無所不包，例如手術後該如何止痛、長期病痛該如何處理；業界估計，美國幾乎每五人就有一人有長期疼痛症。

2016年的指南在保險業者、各州醫療規範單位、政客以及聯邦執法單位的敦促下制定，幾乎成為政策般剛硬的教條，目的就是盡量限制類鴉片藥劑的使用。根據醫生和研究人員的觀察，結果造成「有痛不治」危機， 許多受長期疼痛之苦的病患長久下來服用的劑量不是減少就是歸零，只好從地下管道購買非法類鴉片劑，導致自殺或服用過量。

舊指南制定人和單位推說那只是「自願遵守」的參考，不是剛硬的政策或法律；醫生和病患利益提倡團體都希望CDC能夠提出平衡病患利益和限縮藥片劑使用的折衷規定。

CDC3日在公布新指南時表示，其中建議事項僅供參考，醫生和病患應共同決定是否使用以及用量。CDC傷害預防控制中心代主任瓊斯(Christopher Jones)說，本指南的用意不在要求醫療人員、健保體系、保險公司和政府法人把它當作絕對的政策來實施，在執業時受到限制。

美國局部麻醉與疼痛醫藥學會會長納汝茲(Samer Narouze)稱讚新指南凸顯的人道精神，「每個病患各有背景故事，應該依病情予以個別照料。

CDC 保險 聯邦疾病防治中心

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