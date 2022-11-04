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高田氣囊再爆3死 斯泰蘭蒂斯車廠警告：27.6萬輛舊車停駛

編譯周芳苑／綜合3日電
高田安全氣囊又導致三名駕駛人喪生後，斯泰蘭蒂斯汽車集團呼籲超過27萬美國車主停駛包括「挑戰者」高性能轎跑車在內的部分2005至2010年份的車。(Getty Images)
高田安全氣囊又導致三名駕駛人喪生後，斯泰蘭蒂斯汽車集團呼籲超過27萬美國車主停駛包括「挑戰者」高性能轎跑車在內的部分2005至2010年份的車。(Getty Images)

歐洲車廠斯泰蘭蒂斯(Stellantis)在高田(Takata)安全氣囊又發生三起爆炸致死事故後，與美國政府共同警告停駛27萬6000輛舊車。

被發出警告的車型包括2005至2010年車型的道奇(Dodge)麥格農(Magnum)旅行車、挑戰者(Challenger)、衝刺者(Charger)兩款高性能轎跑車，以及克萊斯勒300豪華轎車(Chrysler 300)。

斯泰蘭蒂斯已證實兩名2010年衝刺者的駕駛因安全氣囊充氣機爆炸而死亡， 並懷疑在另一起案件中，2010年道奇車的駕駛也是因氣囊充氣機破裂而死。這三起死亡事件都是過去七個月內發生在美國氣候溫暖的州。

全球因高田氣囊爆炸而死亡的人數至少32人，其中23人在美國；2009年，俄克拉荷馬州發生高田充氣機致死首例。

高田氣囊在車子碰撞時利用硝酸銨製造小爆炸、進而為氣囊充氣，該化學物質日久會因空氣水分和反覆高溫變得更易揮發，爆炸時足可使金屬罐破裂、碎片四散。

多數死亡案例和大約400件受傷事故都發生在美國溫暖的州。

早在2015年，斯特蘭蒂斯已召回發出「勿駕駛」警告的所有車輛，提供免費維修，該公司多次聯繫車主，卻未見送修。該公司共召回近200萬輛裝有高田氣囊的車輛。

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)代理局長卡爾森(Ann Carlson)聲明說，隨著車輛老化，爆炸風險增加；該機構呼籲車主造訪 https://www.nhtsa.gov/recalls 輸入17位數字的車輛識別碼，查看是否有被列為召回對象的高田氣囊。

NHTSA發現其他廠牌車輛也存在疑似高田充氣機破裂的情況，正與車廠合作確認。

美國迄今至少召回6700萬具高田充氣機，創最大規模汽車系列產品召回，數以百萬計產品未修復。全球約有1億個充氣機被召回，由於事故頻傳導致高田破產

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