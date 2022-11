賓州州長候選人馬垂諾 論文被檢舉「學術詐欺」遭查

美聯社2日報導,美國賓州 的共和黨 籍州長候選人馬垂諾(Doug Mastriano)近十年前獲加拿大新布朗斯威克大學(University of New Brunswick)授予歷史博士學位,但校方現正調查一項關於他研究的新檢舉,即對他最近公開的學位論文提出多項學術詐欺(Academic fraud)指控。

新布朗斯威克大學校長馬澤洛爾(Paul Mazerolle)10月29日接受電訪時表示,校方還引入一個外部人士團隊來審核研究生研究的政策與程序,包括了馬垂諾的研究怎麼處理與評估所提出的問題,「由於受到投訴,我需要讓這個程序自然發展」。

馬澤洛爾表示,「認識到有時間問題,這幾乎是10年前,一切都被宣揚了,這就是為什麼我們需要經由我們的檢舉程序來審視這件事」。他表示,新布朗斯威克大學首席誠信長(Lead Integrity Officer)正在執行初步審查,以決定是否有必要進行全面調查及應由誰執行,此事並沒有時間限制。

馬垂諾在美國陸軍服役數十年,2017年以上校軍銜退役,2019年選上賓州的州參議員。雖然名不見經傳,卻在推翻前總統川普 2020年敗選的運動發揮了積極的作用,並獲得川普的背書,於今年5月贏得共和黨提名競選賓州州長。

根據報導,馬垂諾在2013年因研究美國一戰英雄約克軍士(Sgt. Alvin York)而獲頒歷史博士,該研究也構成了他隔年出書的基礎,但長期被其他研究人員批評不準確、草率,甚至是詐欺。

馬垂諾10月31日接受線上採訪,討論了自己的研究生研究,稱「左翼追殺我們右翼的學術工作」。他在談到博士研究時告訴「真實美國之聲」(Real America's Voice),「我是說我做過的所有事情,這很殘酷。而我確實擔心一些那裡的左傾教授會抓住我的政治或軍事背景反對我」。

