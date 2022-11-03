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「美國小姐」不准跨性別佳麗參賽 上訴法院裁定勝訴

中央社／舊金山2日綜合外電
跨性別女性葛林報名「美國小姐」選美比賽遭拒，控告主辦公司歧視。（網頁截圖）
跨性別女性葛林報名「美國小姐」選美比賽遭拒，控告主辦公司歧視。（網頁截圖）

美國跨性別女性葛林報名「美國小姐」選美比賽遭拒，控告主辦公司歧視。美國上訴法院今天裁定主辦方勝訴，迫使該公司讓跨性別佳麗參賽恐侵害言論自由，與憲法牴觸。

路透報導，設於舊金山的美國聯邦第9巡迴上訴法院以2比1的票數，駁回跨性別維權人士葛林（Anita Green）提出的告訴。葛林主張「美國小姐有限公司」（Miss United States of America LLC）只許「原生女性」參賽的政策，違反俄勒岡州的「反歧視法」。

來自俄勒岡州的葛林申請參加選美比賽遭拒，去年向波特蘭的聯邦法院控告主辦方美國小姐有限公司。

第9巡迴上訴法院表示，俄勒岡州的反歧視法主要用來禁止公共場所基於性別認同的歧視，但若套用在美國小姐選美主辦公司，將牴觸美國憲法保障的言論自由權。法院同意該公司透過篩選參賽者，來表達對女性看法的論點。

巡迴法院法官戴克（Lawrence Van Dyke）在裁決書中寫道：「人們普遍認為，選美比賽的宗旨是表達對『美國女性的理想願景』」；另名法官畢亞（Carlos Bea）也支持其論點。

持不同意見的法官葛瑞柏（Susan Graber）表示，在權衡憲法問題前，法院應先裁定俄勒岡州的法律是否適用這家公司。

這項裁決確認聯邦法官2021年裁定駁回葛林告訴的決定。

美國小姐公司與葛林的律師都未立即對此裁決做出回應。

歧視 俄勒岡州 跨性別

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