2015年來首次 3婦女打斷大法官聆訊挺墮胎權

三名婦女2日闖入最高法院干擾聆訊而被捕，她們的支持者在最高法院外面舉起海報，要求婦女選民在期中選舉投票，支持婦女墮胎權。(美聯社)

聯邦最高法院2日在審理一起有關「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)的案件時，突然遭三名女性旁聽者抗議月前推翻墮胎 權的裁決，聆訊被逼一度中斷，這也最高法院自2015年以來第一次聆訊受到干擾。

由於新冠疫情 ，最高法院過去19個月只實施線上聆訊及閉門聆訊，10月3日在開始新聆訊議期的同時，再次開放給公眾旁聽，三名抗議者即趁此機會進入庭內。

當大法官 即將審理一起根據「銀行保密法」而提出的訴訊時，三名抗議者即在庭上站起來，指責最高法院今年6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)裁決，剝奪了婦女的墮胎憲法保護權。

其中一名抗議者更在庭上大叫，「我們的選擇權不應被拿走」，她更呼籲婦女們在下星期的期中選票投票，支持婦女墮胎權。

大法官們對於突如其來的干擾顯然沒有作出任何反應，而三名抗議者由庭警帶離時，也沒有作出反抗。

這三名抗議者分別是帕特森 (Emily Archer Paterson)、貝克 (Rolande Dianne Baker)及恩菲爾德 (Nicole Elizabeth Enfield)，她們將被控在最高法院大樓內喧嘩、以及違反禁止干預司法行政等罪名。

最高法院上一次聆訊期間最打斷，已是在2015年1月發生之事，當時一批抗議者反對在政治活動中取消資金限制的裁決，這個裁決允許企業與工會在國會及總統選舉裡可隨意支出。

他們甚至避過法院安檢，將一部攝影機運進入法庭內，那次事件有七人被逮捕。