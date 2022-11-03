助長類鴉片藥物氾濫 連鎖藥店138億和解

連鎖藥房CVS表示，未來10年願提供50億元和解全國鴉片類藥物訴訟。（美聯社）

兩家主要藥房連鎖店和銷售藥物的沃爾瑪 超市達成138億元和解協議，以解決在全國面臨的數以千計訴訟，指控藥店對止痛藥販售的處置不當，助長了類鴉片藥物氾濫。

CVS公司2日表示未來10年提供50億元，華格林(Walgreens)公司未來15年提供57億元，但兩家公司均否認有任何過錯，沃爾瑪超市同意提供31億元。

向藥店提控的是各州和地方政府以及印地安部落，控方律師表示，達成的協議將為受到毒品 影響的社區提供他們急需的資金，以遏止毒品氾濫。律師說：「藥店一味追逐利潤的行為助長了毒品危機，但如果體系完善並有恰當的預警系統，藥店就可在減少類鴉片藥物濫用和拯救更多人的性命上發揮更大作用。」

CVS公司的法律顧問說，公司很高興解決了訴訟索賠，和解協議符合協議各方、用戶、藥店員工和股東的最大利益。華格林公司表示，他們有為自己辯護的充分法律基礎，對和解協議沒有涵蓋的未來的法律訴訟，公司將捍衛己方利益。CVS和華格林表示，和解協議除了資金額度外，還需就其他條款達成一致，如果在協議上簽字的提控政府數量不多，提供的金額將會縮減。

這是零售藥店首次達成全國性的類鴉片藥物和解協議，此前各地政府與類鴉片藥物生產商達成330多億元的和解協議。

2017年以來，許多州和地方政府對藥商陸續提出3300多個司法控告，認為他們淡化類鴉片止疼藥的危險，無視處方止痛藥非法流入黑市的問題，釀成藥物氾濫危機，造成人員死亡，給衛生和執法部門帶來壓力。

CVS、華格林和沃爾瑪藥房是全國市值最大的零售藥店，和解協議如果最終完成，將給藥店持續多年的龐大類鴉片藥物司法訴訟劃上句號，僅剩下較小和地區性藥店面臨的司法控告需要處理，如Rite Aid藥店和克魯格(Kroger)超市藥店等。