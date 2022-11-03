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政治極右組織2成員遭逮 警憂選前暴力

記者張聲肇／綜合報導
麥奇利普斯不僅是「布加洛男孩」成員，也是地下民兵團「自由子弟」的一員。(取自臉書)
麥奇利普斯不僅是「布加洛男孩」成員，也是地下民兵團「自由子弟」的一員。(取自臉書)

聯邦調查局2日宣布逮捕兩名「布加洛男孩」(Boogaloo Boys)極右派組織成員，其中一人非法擁有機槍，聯邦治安單位擔憂下周選舉前後，恐會發生政治暴力案件。

聯邦調查局發言人史奈德(Mara Schneider)說，嫌犯之一提根(Timothy Teagan)2日下午出庭，底特律聯邦法官裁定還押，4日再做保釋聽證。

聯邦調查局31日向法院提提控另一被捕嫌犯29歲麥奇利普斯(Aron McKillips)，理由是非法擁有機關槍，跨州威脅他人。麥奇利普斯不僅是「布加洛男孩」成員，也是地下民兵團「自由子弟」( Sons of Liberty)的一員。

麥奇利普斯1日被羈押，他的律師2日透過電子郵件對媒體宣稱，已向司法單位要求釋放被告，待9日開庭審理時，由法官裁定保釋證。

2020年選舉以後，有關政治爭議的暴力威脅漸增，選務人員屢屢受到騷擾與威脅，選前近幾周愈趨嚴重，聯邦調查局已對至少5人提出犯罪指控。選務人員擔心，不少陰謀論者報名觀察選務員，其中不乏「深信」2020年大選不公、弊端叢生，以致川普敗選的極端分子。控2021年元月，數十名抗議者攜槍在密西根州蘭興市政府大樓外示威，提根就在示威隊伍裡面。這些人當中，有幾位當場宣揚「布加洛運動」，主張美國該再來一場內戰或「二次革命」。

提根當時對媒體表示，示威的目的是「對左派和右派、黑命貴組織、川普支持者、百分之三(Three Percenter )民兵團和左翼反法西斯反種族主義者傳達和平、團結的訴求。」

有些宣揚布加洛運動的人堅稱，他們不是道地宣揚暴力的人，但這派的信徒分明就牽扯進國內恐怖攻擊策畫案之中，國土安全部也多次警告說，布加洛運動的支持者是該「看緊」的國內恐怖主義信徒。

FBI在控狀中說，麥奇利普斯多次在網路上威脅要殺人，包括警察和「立志當聯邦執法單位臥底的人。」

極右派組織「布加洛男孩」成員提根遭聯邦調查局逮捕。圖為去年1月提根持槍站在密西根...
極右派組織「布加洛男孩」成員提根遭聯邦調查局逮捕。圖為去年1月提根持槍站在密西根州議會外。(美聯社)

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