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勁球頭獎逐年領取 數額是一次領完2倍

編譯孫梁／綜合2日電
高額頭獎中獎人幾乎都是選擇一次性領取，理財專家認為這可能是錯誤。圖為勁球獎2日晚的頭獎獎金為12億元。（美聯社）
高額頭獎中獎人幾乎都是選擇一次性領取，理財專家認為這可能是錯誤。圖為勁球獎2日晚的頭獎獎金為12億元。（美聯社）

勁球獎(Powerball)2日晚開出的頭獎獎金為12億元，中獎人如果選擇一次領完，可領到現金5億9670萬元，如果選擇分29年逐年領取，數額將是一次領完的兩倍。然而中獎人幾乎都是選擇一次領完，理財專家認為可能是錯誤。

賓州理財師布尼奧(Nicholas Bunio)表示，如果他中大獎，會選擇逐年領取，可大幅降低投資決策的失誤，因為人們不去算自己可能會犯錯，而是只關注可能的收益。

通膨率飆升促使利率升高，投資收益可能更大，一次領完和逐年領取的差異也因此而愈來愈大，因為逐年領取是在30年內，將更多的錢用於投資。獲中12億元獎金後，除當年領取第一期獎金外，其餘部分是29年內逐年領取29次，每年增多5%。

但中獎人不想等候太久拿到獎金，感到一次性領取拿到的錢更多，今年7月兆彩頭獎的13億3700萬元獎金就是一次領完，中獎人拿到7億8050萬元。

威斯康辛州理財師凱爾(Jeremy Keil)認為，領獎如何選擇沒有對錯，逐年領取勁球頭獎的投資回報率是4.3%，如果找到更高回報率的投資，就應一次領完，如果達不到4.3%，就選擇逐年領取。

明尼亞波利斯市一位58歲的婦女在加油站買了五張勁球獎券，表示如果中獎將選擇一次性領取，若是分29年逐年領取，她不認為她能一直活到領完。

芝加哥一位消費者每周都買勁球獎券，而且永遠選同樣的號，他也表示中獎將選擇一次領完，因為人生世事難料。

勁球頭獎的中獎機率極低，只有2億9220萬分之一，自8月3日以來連續開獎38次，一直沒有人中獎。累積至今，勁球獎的頭獎已是史上第四高，如果還無人中獎，頭獎金額將衝破2016年三人獲中的15億8600萬元。

勁球獎券在全國45個州、華盛頓特區、波多黎各和美屬維琴群島(Virgin Islands)發行。

勁球 投資 賓州

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