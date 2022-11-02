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中國清零政策不變 蘋果、迪士尼等多家美企遭殃

編譯郭宣含／綜合2日電
上海迪士尼樂園因為有新冠陽性感染者，於10月31日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣核酸檢測，核酸檢測結果呈陰性才可離開。(路透)
上海迪士尼樂園因為有新冠陽性感染者，於10月31日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣核酸檢測，核酸檢測結果呈陰性才可離開。(路透)

中國爆發新冠疫情近三年後仍維持「動態清零」政策，許多仰賴中國銷售的跨國企業也持續受到影響，科技巨擘蘋果代工廠和迪士尼近日宣布暫停營運，化妝品公司雅詩蘭黛調降每股預期獲利，而飲食業者麥當勞、星巴克的中國市場財報則顯得黯淡。

中國國家主席習近平10月展開第三任期獨攬大權後，更大力實施清零政策，對數以百萬計民眾實施嚴格隔離措施；全球第二大經濟體加強貫徹防疫政策之際，全球和中國的汽車製造業、科技業公司近日營運也因此大亂。

上海迪士尼樂園因為有新冠陽性感染者，於10月31日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣...
上海迪士尼樂園因為有新冠陽性感染者，於10月31日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣核酸檢測，核酸檢測結果呈陰性才可離開。(路透)

中國政府2日對蘋果在中國最大代工廠區所在地鄭州市中心實施七天「全域靜態管理」；蘋果最大供應商之一富士康的鄭州廠自10月中爆發確診潮，引起移工恐慌，社群網路影片可見大量員工徒步逃離該廠區。

上海迪士尼樂園10月31日無預警宣布關閉，以配合防疫措施，大量遊客受困園中，得檢測陰性才能離開。

汽車業者也紛紛宣布封鎖、強制隔離並多次檢測；中國電動汽車製造商蔚來(Nio)2日關閉合肥市東部兩廠。

化妝品公司雅詩蘭黛2日則調降其年度每股獲利預測為5.25至5.4元，根據金融數據公司慧甚(FactSet)調查，這遠低於華爾街預測每股獲利7.35元。

飲食業者也受到衝擊；經營美企百勝餐飲集團(YUM)旗下肯德基、必勝客等品牌在中國之連鎖店的百勝中國(YUMC)，1日宣布慘淡季度財報：「我們10月關閉約1400家門市，有些暫停營業，有些僅提供外帶和外送服務。」

星巴克27日宣布第四季財報，表示中國門市銷售額大減44%；麥當勞10月底也公布中國門市銷售額下滑，並稱中國33座城市6500萬人在該季度面臨全面或部分封鎖。

在習近平10月大幅掌權後，新增確診數持續攀升。美聯社報導，近日傳出中國可能即將鬆綁防疫限制的風聲，中國市場迅速反彈。

SPI資產管理公司策略師印尼斯(Stephen Innes)在評論中指出：「在傳出有關中國清零政策消息，以及出現中國準備逐步將其取消的討論後，社群媒體和散戶的力量顯而易見。」

印尼斯表示：「儘管中國宣布新一輪封鎖，但中國解封就是一張最大的開放門票。」

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