最高院駁請求 喬州干涉選務案參議員葛理漢須作證

共和黨籍參議員葛理漢請求高院，不要讓他到調查前總統川普試圖推翻2020年大選結果的喬治亞州大陪審團作證，1日遭到最高法院駁回。(路透)

聯邦最高法院1日駁回南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)的上訴，葛理漢請求高院，不要讓他到調查前總統川普 試圖推翻2020年大選結果的喬治亞州大陪審團作證。

葛理漢表示，他的言論合法，並受憲法言論自由的保護，免於向大陪審團披露；但高院認為，下級法院已經保護他免於受到與公職有關的質詢。

調查川普及其盟友干預大選的喬州 福頓郡(Fulton County)特別大陪審團，已經聽取了川普律師團朱利安尼等律師的證詞，要求葛理漢17日之前作證，法官還裁決川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也必須作證。

福頓郡地方檢察官希望對葛理漢問話，以說明他在川普敗選後打給喬州選務人員的電話。檢方認為，葛理漢知道川普團隊在喬州等多州進行活動的內幕。

大陪審團的通知說葛理漢只是配合調查的證人，而不是被調查的目標；但律師認為，葛理漢有憲法豁免權，如果在州法院受到與履行公職活動有關的質詢，他將受到傷害，因此應當防止。

地方法院一名法官上月裁決，認為葛理漢給喬治打電話是為了查清事實，檢方不能對此提出質詢。但法官表示，可以調查川普團隊選後在喬州的活動、與選舉有關的言論以及對喬州選務人員的誘導。聯邦第11上訴法院的三名法官裁決，這些活動與受保護的參議員活動無關，三名法官當中有兩人為川普所任命。