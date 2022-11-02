萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射

圖為萬聖節夜，芝加哥槍案發生後，警方封鎖當地街道進行調查。(美聯社)

萬聖節 之夜，密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)與伊利諾州芝加哥 (Chicago)兩處爆發槍響，綜合媒體報導，兩起槍案截至目前為止分別造成一死六傷，以及14人受傷。

密州堪薩斯市警察局長奧克曼(Karl Oakman)指出，上月31日晚間當一群沒有邀請函的不速之客闖入某一化裝舞會現場，遭房主驅趕後約有四至六人開槍，造成一人死亡、六人受傷；目前警方只知道槍手穿著萬聖節裝扮、頭戴面具，最後搭乘一輛黑色休旅車離開現場，但未掌握確切身分，至1日仍無人被捕。

奧克曼說：「派對當下有人注意到有一群沒人認識的傢伙跑來，年紀明顯比派對上其他孩子大得多，他們一遭驅離到外面後就對房子開槍，似乎是隨機開火；社區中的這種事必須停止，這裡槍太多了，這只是個高中生的萬聖節派對。」

芝加哥的槍擊 案則是發生在31日晚間9時30分，當時加州大道(California Avenue)與波克街(Polk Street)交叉路口有民眾舉行萬聖節守夜活動，結果兩名身分不明的嫌犯開著一輛黑色休旅車經過朝人群開槍，導致一名三歲男童、兩名分別11歲與13歲的兒童和11名成人受傷。

芝加哥警方表示，目前案件正在調查，尚未逮捕任何人；警察局督察布朗(David Brown)說：「我們確實有一些關於本案的視頻，我們了解當時槍擊發生得很突然，結束得也很突然；目前尚未鎖定嫌疑人。」

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)說：「槍擊事件是又一個『懦夫』不分青紅皂白地向人群開槍的悲劇，面對這種悲劇，我們誰都不能保持沉默。」

據非營利組織「槍枝暴力檔案館」(Gun Violence Archive)統計，今年截至目前已發生574起死亡人數超過四人的大規模槍擊事件，平均每日1.8起。