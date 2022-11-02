38年前涉殺12歲女 前愛達荷州長參選人重審判無期徒刑

曾兩度參選愛達荷州州長的潘基，涉嫌於1984年時殺害12歲少女珍奈兒·馬修斯，被判無期徒刑。(路透)

曾兩度參選愛達荷州 州長的潘基(Steven Pankey)，因為於1984年時殺害12歲少女珍奈兒·馬修斯(Jonelle Matthews)，10月31日遭到科羅拉多州韋爾德郡(Weld County)地方法院陪審團認定一級謀殺及綁票等兩項罪名成立。

現年71歲的潘基遭定罪後，法官當天就宣判他無期徒刑，這代表他至少須服刑20年，到91歲時才有可能假釋。

潘基曾在2014年代表憲法黨(Constitution Party)參加愛達荷州州長選舉，得票率僅1.19%而落選；2018年他再投入共和黨 愛達荷州州長初選，以1.4%的得票率遭淘汰。

1984年12月20日，少女馬修斯參加聖誕節 音樂會後，在丹佛以北50哩處的格里利(Greeley)的自家失蹤，34年來音訊全無，直到2019年，一群工人在韋爾德郡一處油氣田作業時，發現馬修斯的遺骸。

檢調人員發現，馬修斯死於槍傷，他們也在不久後認定潘基涉有重嫌，因為1984年時潘基就住在格里利，而且曾連絡上他們，並說出一些從未公開的案件細節。

本案於2021年首次開庭，因為陪審團無法做出結論而審判無效；重審時儘管辯護律師潔西卡‧布萊西(Jessica Brazil)在法庭上力陳，所有呈堂證供都只是間接證據，但潘基依然被陪審團定罪。