我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

38年前涉殺12歲女 前愛達荷州長參選人重審判無期徒刑

編譯洪毅／綜合1日電
曾兩度參選愛達荷州州長的潘基，涉嫌於1984年時殺害12歲少女珍奈兒·馬修斯，被判無期徒刑。(路透)
曾兩度參選愛達荷州州長的潘基，涉嫌於1984年時殺害12歲少女珍奈兒·馬修斯，被判無期徒刑。(路透)

曾兩度參選愛達荷州州長的潘基(Steven Pankey)，因為於1984年時殺害12歲少女珍奈兒·馬修斯(Jonelle Matthews)，10月31日遭到科羅拉多州韋爾德郡(Weld County)地方法院陪審團認定一級謀殺及綁票等兩項罪名成立。

現年71歲的潘基遭定罪後，法官當天就宣判他無期徒刑，這代表他至少須服刑20年，到91歲時才有可能假釋。

潘基曾在2014年代表憲法黨(Constitution Party)參加愛達荷州州長選舉，得票率僅1.19%而落選；2018年他再投入共和黨愛達荷州州長初選，以1.4%的得票率遭淘汰。

1984年12月20日，少女馬修斯參加聖誕節音樂會後，在丹佛以北50哩處的格里利(Greeley)的自家失蹤，34年來音訊全無，直到2019年，一群工人在韋爾德郡一處油氣田作業時，發現馬修斯的遺骸。

檢調人員發現，馬修斯死於槍傷，他們也在不久後認定潘基涉有重嫌，因為1984年時潘基就住在格里利，而且曾連絡上他們，並說出一些從未公開的案件細節。

本案於2021年首次開庭，因為陪審團無法做出結論而審判無效；重審時儘管辯護律師潔西卡‧布萊西(Jessica Brazil)在法庭上力陳，所有呈堂證供都只是間接證據，但潘基依然被陪審團定罪。

愛達荷州 聖誕節 共和黨

上一則

「川普死了」假消息瘋傳推特 馬斯克鬆綁管制面臨考驗

下一則

從鄰家女變IS女兵頭目 42歲堪薩斯州教師判刑20年

延伸閱讀

2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕

2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕
強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼

強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼
馬州州長霍根罹癌後二度確診 症狀輕微

馬州州長霍根罹癌後二度確診 症狀輕微
喬州男大生 梨泰院踩踏事件罹難

喬州男大生 梨泰院踩踏事件罹難

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40
鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

通膨飆、股市跌 最後關頭…經濟選民倒向共和黨

2022-10-30 20:40
警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（美聯社資料照片）

對裴洛西夫婿施暴 嫌犯被指右翼裸體主義者

2022-10-28 19:28

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公