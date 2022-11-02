川普報稅資料 首席大法官羅伯茲下令暫緩送交國會

最高法院首席大法官羅伯茲1日下令，川普報稅資料暫緩送交國會。(路透)

最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)1日下令，國稅局 (IRS)暫緩把前總統川普 的報稅資料交給國會眾院 歲出入委員會，等候川普律師團提出質疑在10日期限獲得回應。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院上周裁定，國稅局應在本周把川普報稅資料交給眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)，川普不服判決而透過律師團向最高法院提出緊急上訴，首席大法官羅伯茲1日下令暫緩。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，羅伯茲發布的行政中止令(administrative stay)只有暫時效力，通常不代表法院對於訴訟爭議的最終立場。通常在接近某個截止期限前，法官會透過行政中止令的發布保存現狀(status quo)，爭取更多時間因應。

由於外界預料8日舉行的期中選舉後，共和黨將掌握眾院多數席次，很可能會取消歲出入委員會索取川普稅表的要求。

報導指出，川普陣營最近幾年頻頻針對聯邦法院裁決結果，向最高法院提出緊急上訴。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)10月26日便同意川普律師團要求而發布臨時禁止令，擋下了眾院國會暴動調查委員會向共和黨亞利桑納州黨部主委凱莉‧沃德(Kelli Ward)索取手機通聯紀錄與簡訊內容。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)從2019年便開始向國稅局索取川普報稅資料，當時仍是川普執政期間，國稅局拒絕配合尼爾要求。

尼爾索取川普稅表的嘗試，後來幾年並無太多進展，直到2021年拜登總統上任後，司法部改變立場，並表示國稅局有義務配合國會要求。川普任命的聯邦法院法官，去年在訴訟中站在支持眾院的一方，聯邦巡迴上訴法院上周也採取相同立場。

眾院歲出入委員會發言人1日表示：「委員會向來深信法律站在我們這邊。尼爾主席希望最高法院能迅速處理此案。」