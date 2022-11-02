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川普不願公布稅表 CNN分析5種可能原因

記者顏伶如／綜合報導
圖為川普在紐約擁有的川普大樓。(美聯社)
圖為川普在紐約擁有的川普大樓。(美聯社)

前總統川普透過律師團向最高法院緊急上訴成功，最高法院首席大法官羅伯茲1日裁定，川普報稅資料暫緩送交眾議院歲出入委員會；有線電視新聞網(CNN)報導，這項最新發展是川普為避免稅表曝光的各種手段之一。

川普向最高法院提出緊急上訴時指出：「從來不曾有國會揮舞著立法權，要求總統交出稅表。」然而，美國總統及總統候選人長久以來都有公布稅表的傳統慣例，川普則未遵循。對於2016年參選以來從來不曾公布稅表，川普堅稱是因為遭到稅務稽查而無法公布，還說即使公布稅表對於個人財務狀況也不能提供太多訊息。

CNN分析，川普過去幾年千方百計阻止稅表公諸於世，真實原因可能包括：

1、實際財富並沒有他所誇口的那麼多

川普2015年啟動角逐總統的競選活動時曾說，個人資產超過100億元。但根據富比世(Forbes)雜誌估計，川普當年淨資產大約只有他所說數字的一半。公布稅表恐讓川普為個人財產吹噓的說詞被拆穿。

2、沒繳應繳的稅，或者根本沒繳稅

紐約時報先前調查報導指出，可以取得的川普18年報稅資料當中，其中有11年川普並未繳交聯邦所得稅。2017年，川普就任總統的第一年，川普繳交的聯邦稅只有750元，稅款金額與川普富豪身價不成比例。紐約時報報導，如果與財富程度相當的有錢人相比，川普少繳的各種聯邦稅每年累計約有4億元。

3、退稅額太高

紐約時報報導，川普2010年以大西洋城(Atlantic City)賭場嚴重虧損為由，向國稅局申請7290萬退稅。國稅局2011年針對退稅申請啟動稽查，稽查行動一直持續到2020年。

4、向外國貸款或向他人借錢

前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)向國會作證時指出，川普對於莫斯科川普大樓(Trump Tower Moscow)興建計畫涉入甚深，柯恩為了護主曾經幫忙說謊。川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)2008年曾在一場房地產研討大會上說，俄羅斯人對川普集團資產非常有興趣，「例如杜拜，當然還有我們在蘇活區(SoHo)以及所有紐約地區的開發案。我們看到很多來自俄羅斯的資金湧入」。

5、根本沒有捐款給慈善團體

川普2018年關閉旗下慈善組織，過去幾十年間川普是否捐款給其他慈善機構則無法得知。川普曾多次表示，經常大手筆捐款給慈善機構，但如果稅表呈現事實與說詞有所出入，將讓川普非常難堪。

川普 稅表 退稅

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