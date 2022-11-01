馬斯克「點石成金」紀錄 購推特恐破功

全球首富馬斯克(Elon Musk)彷彿有點石成金的魔力，但外界預測他併購推特後，神話恐將破功。(美聯社)

從特斯拉 (Tesla)到太空探索科技公司(SpaceX)，全球首富馬斯克 (Elon Musk)創造點石成金的傳說，但如今併購推特 (Twitter)之後，神話恐將破功。

推特31日提交給聯邦證券管理委員會(SEC)的文件顯示，馬斯克以440億元完成收購推特並解散公司董事會後，已成為推特唯一董事；馬斯克表示將擔任推特執行長；另方面，在紐約時報29日報導馬斯克可能宣布裁員，省下給予離職員工的股票補償後，馬斯克回覆推特網友詢問時寫道：「報導是錯誤的。」

從網路萌芽時期，馬斯克就開始創立公司，特斯拉、太空探索科技公司、PayPal都在他一手提拔之下成為績優股企業。然而，他在28日即將買下的推特，卻是目前財務狀況不穩的社群媒體公司，哈佛商學院(Harvard Business School)教授吳安迪(Andy Wu，音譯)分析，推特若要與馬斯克旗下其他事業一樣一飛沖天，還有許多努力空間。

吳安迪說，馬斯克並沒有管理組織改造的經驗，推特有些根深柢固的文化，馬斯克勢必要將其改變，才能達到想要追求的目標。

馬斯克最早打算以每股54.20元價格、總計約440億元收購推特時就面臨困難，併購案一波三折。除了科技股整體表現欠佳的市場因素之外，馬斯克曾經公開批評推特，對於併購一度反悔，直到挨告且捲入昂貴官司後才屈服，都讓狀況顯得尷尬。推特股價一度大跌25%。

馬斯克上周在電話會議中對特斯拉投資人表示：「我跟其他投資人顯然對推特都出價太高了。」

在給推特廣告商的信中，馬斯克坦承，買下推特之後，極有可能出現失敗。

對於推特的展望，馬斯克先前拋出讓公司縮編的構想，也提到計畫移除假帳號、放寬言論尺度的使用規定，並說想把推特發展成一種「無所不包的應用程式」(everything app)。專家則說，馬斯克這些宏遠計畫如果能達成其中一項，就已算是難得可貴。