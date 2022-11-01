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歐記健保登記12月15日截止 疫情紓困補貼壓低保費

編譯孫梁／綜合31日電
新年度歐記健保1日開始受理登記，12月15日截止，有意投保者可登錄HealthCare.gov選擇。(美聯社)
新年度歐記健保1日開始受理登記，12月15日截止，有意投保者可登錄HealthCare.gov選擇。(美聯社)

一年一度的歐記健保市場11月1日開始受理申請登記和選擇明年的健保計畫，截止日期為12月15日，參加者可登入健保網站HealthCare.gov進行選擇；由於1兆9000億元疫情紓困法的資助延長後，保費補貼可持續到2025年，抵銷和減輕費用升高的壓力，許多人的每月保費只有幾元甚至是零保費，拜登政府希望藉此將沒有保險的人數降至史上最低。

全國約1450萬人通過健保市場購買俗稱歐記健保的可負擔醫療保險；衛生與福利部長貝塞拉(Xavier Becerra)說：「更多人意識到能夠從健保市場獲得可負擔的健保。」但除了92%的人在健保市場有至少三家保險公司可供選擇外，其他少部分人的選擇較少，九個州中至少一個郡僅有一家保險公司可供選擇，德拉瓦州首次參加的人至少有一家保險公司可供選擇。

健保諮詢公司Avalere表示，健保補貼延至2025年提高了保費的可負擔性，有助於避免費用大幅升高帶來的衝擊，希望促使參加人數大幅提高。

私營保險公司過去對許多家庭遙不可及，但有了補貼可能免費，對於年收入6萬9375元的四口之家，今年的平均保費為75元，明年將會免費。另外保費還規定了上限，不能超過收入的8.5%。

參加歐記健保的非裔和拉美裔今年大幅增加，拉美裔從2020年的170萬增加到2022年的260萬，非裔從2020年的90萬增加到去年的130萬。衛生部的資料顯示，截止今年8月，全國僅8%的人沒有保險。

拜登政府加大投入健保，以提高服務品質，維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)貧困法律中心已安排兩周的預約，向參加者介紹明年的健保選擇，因為健保計畫每年都有變化，因此要保證消費者家庭都能選到最合適的計畫。

專家認為，今年的參加人數不會大幅增多，凱瑟家庭基金會認為，參加人數如今已經處於高位，很難預計會再有多少人新加入。

歐記健保 醫療保險 保費

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