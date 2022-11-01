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圖森自駕卡車技術流入中企 執行長侯曉迪涉洩密下台

記者張聲肇／綜合報導
圖森未來公司共同創辦人暨執行長侯曉迪被指洩漏商業機密給中國Hydron Inc.重型卡車公司，而遭開除；侯曉迪表示被開除毫無道理。(取自圖森官網)
圖森未來公司共同創辦人暨執行長侯曉迪被指洩漏商業機密給中國Hydron Inc.重型卡車公司，而遭開除；侯曉迪表示被開除毫無道理。(取自圖森官網)

經營自動卡車事業的加州圖森未來公司(TuSimple Inc.)以洩漏機密給中資公司為由，開除共同創辦人暨執行長侯曉迪；身兼圖森董事及技術長的侯曉迪在自己的領英帳戶上喊冤，稱董事會的決定「毫無道理」。

圖森董事會調查發現，圖森的商業機密今年流入中國人投資的Hydron Inc.重型卡車公司，董事會對此事一無所知，直到圖森和 Hydron Inc.簽署生意合約後才發現。

華爾街日報30日報導，聯邦調查局、證券管理委員會和聯邦外國投資委員會都在調查圖森與Hydron之間的資金與技術流向問題後，董事會翌日就發布開除侯曉迪的消息。

圖森的股票應聲下跌45%，年初迄今跌幅超過90%。

圖森另一共同創辦人陳墨(Mo Chen，音譯)2021年創辦Hydron，在中國生產氫氣動力卡車，侯曉迪未揭露圖森與Hydro的業務關係，可能違反了美國的證券交易法。

圖森與Hydro的關係也引出是否洩漏美國研發的技術秘密給海外競爭對手的問題，成為美方調查的重點。

根據華爾街日報，圖森董事會7月開始調查圖森是否在未告知有關當局、董事會及投資人之前，就擅自在中國「育成」Hydron。Hydron在業務報告中直陳，圖森是它的第一個客戶，將購買幾百輛Hydron製造的自動駕駛貨運卡車。圖森發言人說，公司在考慮向Hydron購買卡車，但不是Hydron的客戶。

侯曉迪說，他一直配合董事會的調查，「毫無隱瞞。」他否認自己有違法行為。

圖森提交給證管會的報告說，圖森員工替Hydron工作，報酬不到30萬元，董事會並不知情，也未同意這麼做。身為Hydron老闆的陳墨，也是圖森的最大股東，占全部股權的11.8%。

持股11.3％的侯曉迪說，他手上的股票一張都沒賣，也將持續持股，盡可能保有全部股票。

圖森已離職員工說，今年3月侯曉迪擔任執行長後，就風波不斷，財務長和法務長等紛紛離職。

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