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影后羅勃茲出生帳單 當年是金恩博士代付

編譯彭尚興／綜合報導
奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲風光出席新片首映。她最近剛慶祝55歲生日，出生時父母因無力支付住院生產費用，竟然是由非裔民權領袖金恩博士夫婦慷慨解囊，代付了帳單。(美聯社)
奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲風光出席新片首映。她最近剛慶祝55歲生日，出生時父母因無力支付住院生產費用，竟然是由非裔民權領袖金恩博士夫婦慷慨解囊，代付了帳單。(美聯社)

奧斯卡影后茱莉亞·羅勃茲(Julia Roberts)28日慶祝她55歲生日，關於她出生時一段鮮為人知的故事，直到最近才曝光。她出生時父母因無力支付住院生產費用，竟然是由民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)夫婦慷慨解囊，代付了帳單。

有線電視「歷史頻道」(A&E History)上月播出一段影片，茱莉亞在受訪時透露，「我父母在亞特蘭大開設一所名為『演員與劇作家工作坊』的戲劇學校。有一天金恩太太(Coretta Scott King)打電話給我媽，問她是否願意接納他們家的小孩，因為他們在其他地方都吃了閉門羹。」羅勃茲的母親貝蒂露(Betty Lou Roberts)毫不猶豫就答應了，兩家人一段跨越種族的友誼於焉展開。

當時是1960年代中期，雖然聯邦政府已經廢除了種族隔離制度，但對於有色人種的歧視仍然暗潮洶湧。金恩夫婦的長女優蘭達(Yolanda King)十歲時在學校話劇中飾演女主角，和一名白人男主角搭檔，結果引起無數家長的強烈抗議。公演時，劇場外停車場內一輛汽車竟然被示威人士當場炸毀。

恐怖攻擊並沒有擊退優蘭達對於戲劇的熱情，但她父母卻始終找不到一所願意接納黑人小孩的戲劇學校，直到貝蒂露對他們張開雙臂為止；金恩和羅勃茲兩對夫妻也從此結為好友。

華德和貝蒂露是一對小有名氣的演員和劇作家，但經營兒童戲劇學校並沒有帶給他們太多財務上的報酬。所以1967年當茱莉亞出生時，這對夫妻窮得甚至連住院生產的費用都付不出來。金恩夫婦得知此事，立刻幫他們付清了醫院帳單。「他們幫我們脫離了困境，」茱莉亞說。

眾所周知，茱莉亞後來因電影「麻雀變鳳凰」(Pretty Woman)星運大開，演技獲得包括奧斯卡最佳女主角獎在內無數獎項的肯定。至於優蘭達·金恩，也如願成為知名演員，同時也是活躍的社運人士。

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