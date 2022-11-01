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背後槍殺黑人 前密西根州警員面臨謀殺罪審判

編譯周芳苑／綜合31日電
密西根州前任警員舒爾，涉嫌去年4月執勤時從背後槍殺一名黑人，31日確定將以二級謀殺罪名受審。圖為他31日在法庭上聆聽法官裁決。(美聯社)
密西根州前任警員舒爾，涉嫌去年4月執勤時從背後槍殺一名黑人，31日確定將以二級謀殺罪名受審。圖為他31日在法庭上聆聽法官裁決。(美聯社)

密西根州一名前警員因去年從一名黑人背後開槍將其射殺，31日確定將以二級謀殺罪名出庭受審；密西根州大湍城(Grand Rapids)法官阿尤布(Nicholas Ayoub)上周聽取過兩造證詞並觀看相關視頻後，31日做出上述裁決。

阿尤布說，屆時陪審團將在「充分且公正的審判」後決定前任警員舒爾(Christopher Schurr)當時是否有必要使用致命武器。

案發於去年4月，26歲的萊奧亞(Patrick Lyoya)駕車中途遭警方攔停臨檢，這名駕駛卻突然棄車逃跑，警員舒爾立刻自後追趕，兩人在附近住家草坪上扭打成一團。該白人警員突然從近距離對他開槍，這名來自剛果的難民隨即應聲倒地。過程被當時與萊奧亞同車的男子錄下。

視頻裡，舒爾不斷告訴萊奧亞將手從警員的電擊槍上拿開。

舒爾的律師辯稱，當事警員是在萊奧亞不願投降的情況下自我防衛。 法醫視頻分析師麥克法蘭(Robert McFarlane)作證說，萊奧亞違反了20條規定。

有七年警察資歷的舒爾被指控後於已被解雇。

萊奧亞家人的代表律師強森 (Ven Johnson) 表示，審判將是邁向徹底正義的關鍵一步。

自從2020年明尼蘇達州黑人男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察壓制在地並以膝蓋跪在其頸部以致死亡，引發全國性種族抗議運動之後，警察在逮捕或捉拿黑人男性嫌犯過程中，疑似因為過度使用武力而造成嫌犯受傷甚至死亡的憾事，仍時有所聞。這起發生在密西根的不幸案件，只是其中之一。

警察 黑人 密西根州

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