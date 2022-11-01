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佛洛伊德案2年 警政改革各州五花八門

記者張聲肇／綜合報導

2020年明尼蘇達州警察跪壓黑人佛洛伊德致死，引發全國抗議浪潮與改革警政呼聲迄今，除五州以外，全國各州都通過了改革法案，但法案對警方要求不一，有些甚至還加強對警察的保護；兩年之後，民意對警察執法的監督力道，也疲弱下來。

美聯社報導，馬里蘭大學調查新聞中心說，2020年5月黑人佛洛伊德被跪壓死亡後，全美45州立法機構從隔月起總共通過了將近300個警政改革法案，內容大致與加強監督、訓練、規範執法力道、辨別嫌犯心理症狀、危機處理、逮捕的替代方法等有關。

其中，加強對警察究責的法案直接拿佛洛伊德案當範本，著重隨身錄影、互相提醒是否「執法過度」等，形同「標準作業方式」的更新版，但也有賦予警察訴訟權的「反改革警察」法案，讓警察可以提告侵犯警察公民權的民眾。

例如，北卡州的警政改革法，就准許執法單位控告「妨礙警方執法」的民眾；另一方面，也要求警政單位建立警員資料庫，讓各界更容易查清某員警是否曾被開除或停職。

發生佛洛伊德案的明尼蘇達州，議會通過的法案確實提高了對執法失當員警的究責機制；新法禁止警察把嫌犯壓在地上，也規定執法警察見同僚「執法過度」時，務必出面阻止，但民主黨要求的禁止未敲門就直闖民宅搜捕，卻在共和黨反對下，無法通過。

民主黨執政的華盛頓州通過了限制警察不得過度執法、未先敲門不得逕闖民宅等法案，引發警方反彈，理由是這樣會讓他們綁手綁腳，逮捕不到犯人。州議會最後妥協立法，正接受調查的嫌犯脫逃，可以強制逮捕歸案，不過嫌犯一旦就範、配合調查，就不得再使用強力執法。

警察 佛洛伊德 民主黨

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