頭彩上看10億 勁球史上第2高 一次領可拿4億9730萬元

8.25億的勁球頭獎無人中獎，周一開獎的累積獎金上看10億元。(美聯社)

勁球 (Powerball)31日預測的頭獎獎金上看10億元，為史上第二高的勁球頭獎獎金，以及美國彩券史上第五高的頭獎。

29日開出的8億2500萬元頭獎無人中獎，獎金繼續增加。

自8月3日賓州一名得主贏得2億690萬元頭獎後，已經連續37次無人中頭獎，獎金不斷向上累積，29日是無人中頭獎之後的第38次開獎。

勁球表示，31日獎金的確切數字仍未知，需依照彩券銷售情況而定，但由各地買氣看來，預計會達到10億元。

雖然頭獎可望達10億元，但若要領取此金額中獎人必須在29年間分期30次領取，過往中獎人幾乎都選擇現金一次支付，31日頭獎的兌現金額預估為4億9730萬元。

美國史上最高的彩券頭獎由勁球於2016年1月開出，金額高達15億8600萬元，同時也是全世界最高的彩券頭獎，該次獎金由三名得主共享，他們分別來自加州 、佛州 、田納西州。

本次預估的10億元頭獎將是美國史上第五高彩券獎金，只有一個勁球頭獎、三個兆彩(Mega Millions)頭獎的獎金更高。

不過即使無人贏得29日頭獎，買家也別馬上丟掉彩券，當晚的開獎數字為19、31、40、 46、57，勁球23。

佛州一名買家的彩券符合彩球的所有五個數字，但未中勁球；他買了Power Play加碼選項，獎金增加至200萬元。

有六張彩券中了五個彩球數字，贏得100萬元獎金，兩張在加州、兩張在密西根州；馬里蘭州、德州各有一張。

另有17張彩券贏得15萬元獎金，5萬元獎金的得主共80名；勁球表示，超過380萬張彩券贏得的現金獎金總額超過3800萬元。

勁球頭獎的中獎機率為2億9220萬分之一，今年的勁球頭獎已經有五次被人中走。

每張勁球彩券售價2元，於國內45個州、華盛頓特區、波多黎各(Puerto Rico)、美屬維京群島販售。

每周一、三、六於美東時間晚間10時59分現場直播開獎，同時在Powerball.com.有線上轉播可收看。