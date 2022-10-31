哈佛招生歧視案 最高法院今開庭 亞裔聲援：勿用新錯掩舊錯

「學生公平入學」30日組織亞裔在最高法院前集會，盼望大法官終止歧視招生。(記者張筠 / 攝影)

全美矚目的哈佛大學招生 歧視案今日(31日)將在聯邦最高法院開庭，原告「學生公平入學」組織(SFFA)30日在最高法院前集會造勢，眾多亞裔到場聲援，盼望大法官終止教育 招生中的歧視文化，不能用新錯掩蓋舊錯。

「學生公平入學」組織主席布盧姆(Edward Blum)2014年控訴哈佛大學在招生過程中種族歧視 ，將族裔背景納為錄取標準，明顯傷害亞裔群體，哈佛大學分別在2019年和2020年贏得初審和第一巡迴上訴法院上訴，布盧姆2021年上訴至最高法院，雙方目前為提供證據程序，31日在高院辯論，預計最高法院明年春季將宣判。

布盧姆在30日的集會上表示，絕不能用新的歧視或族裔標準來遮掩過去的錯誤，「期盼大法官能終止這錯謬的情況」，各種政策和法律的制定、執行都應該不分族裔(colorblind)。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說，以族裔分配教育資源的想法無法容忍，盼大法官瞭解，若在招生中考慮族裔，將摧毀美國K-12年級的教育體系，「立法者應思考如何推動教育進步，保證多元族裔享有平等機會，而不是利用亞裔掩蓋政策的缺陷或錯誤。」

該案的被告方哈佛大學、教堂山北卡羅來納大學為基於平權法(affirmative action)的招生方式辯護，指種族在招生過程中值得考慮，可助校方更全面了解申請學生，代表律師胡維特(Damon Hewitt)說，「我們都知道種族在日常生活很重要，那在教育中也極為關鍵。」

胡維特說，僅憑成績難篩選學生各方面的才能或潛力，若只依據SAT分數錄取，大學恐失去某些族裔中的特殊人才。

反對平權法者表示，多元是促進美國強大的關鍵，但歧視卻是大錯特錯，幾名即將申請大學的亞裔學生也說，為實現夢想他們持之以恆的努力，如今卻因文化背景、族裔這種先天的因素被拒之門外，感到委屈又無力。

目前全美至少有九州禁止大學招生考慮學生的族裔，包括亞利桑納州、加州、佛州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、華盛頓州。