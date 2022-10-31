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國防部推荐他升上將 白宫拒批 傳因國會暴亂不派兵

編譯郭宣含／綜合30日電
白宮拒絕陸軍中將派亞特的升遷案，圖為派亞特2017年在紐約上州白面山對將士、軍眷和退伍軍人講話。(取自國防部)
白宮拒絕陸軍中將派亞特的升遷案，圖為派亞特2017年在紐約上州白面山對將士、軍眷和退伍軍人講話。(取自國防部)

華盛頓郵報(WP)引述國防部匿名官員報導，由於國防部因應2021年1月6日國會暴亂慢半拍，白宮拒絕國防部高層推薦，一直未批准陸軍中將派亞特(Walter Piatt)升為陸軍未來司令部(Army Futures Command)四星上將，形同迫使其退休。

國防部兩名官員匿名表示，派亞特的升遷獲得國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、陸軍部長克里斯蒂·沃姆斯(Christine Wormuth)和陸軍參謀長麥康維爾(James McConville)支持；白宮連續數月拒絕把派亞特提名案送參院同意，等於扼殺其升遷可能性。

陸軍發言人史密斯(Cynthia Smith)表示，在麥康維爾和沃姆斯的要求下，派亞特同意再留守原職數月；派亞特服役近40年後今年達到退休資格，但將繼續擔任陸軍參謀部主任直到明年夏天。

派亞特的發言人拒絕對此評論。白宮9月提名另一名中將雷尼(James Rainey)領導陸軍未來司令部，並迅速獲得參院同意。

陸軍未來司令部當時已逾九個月群龍無首，內部官員擔心原本領先的競爭者派亞特無法獲得國會批准，據悉是因為他在國會暴亂時對於派出國民兵一事持保留意見。

國防部一名官員匿名表示：「派亞特根本是因政治而卡關。」

白宮發言人華森(Adrienne Watson)和五角大廈發言人空軍准將賴德(Patrick Ryder)均拒對此評論，他們也拒絕評論國防部何時推薦派亞特。

相較之下，白宮並未干涉與國會暴亂因應相關的陸軍中將佛林(Charles Flynn)升遷案，他獲提拔成為陸軍太平洋地區司令；華郵引述國防部官員報導，兩人命運之別的關鍵在於時機，佛林和派亞特分別在暴亂前後獲提名。

華郵指出，白宮駁回國防部推薦的上將人選相當罕見；陸軍要推薦四軍上將前，該建議會先經由多名現任資深軍方人員評估，再分別獲陸軍部長和國防部長批准，最後才會送給白宮。

華郵指出，這不僅是國會暴動後釀成的最新一起後果，也凸顯陸軍領袖極力避免捲入兩黨政治。

國會暴亂後，國會前警長桑德(Steven Sund)指控，派亞特在暴亂時的關鍵會議上表示，他不能建議時任陸軍部長的麥卡錫(Ryan McCarthy)派華府國民兵來協助警察平息暴動。

派亞特事後表示，陸軍高層官員了解暴動事態嚴重後並未拒絕派國民兵，但要求須先擬定計畫才能派武裝國民兵；派亞特說，但對方似乎認定他拒絕其請求。

國防部 白宮 國民兵

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