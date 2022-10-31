移民火星 探尋居住點 科學家挑了9個洞穴

NASA火星探測車上覆蓋了一層火星塵灰。(美聯社)

雖然還不清楚人類究竟何時能登陸火星 ，遑論在火星殖民、長住；不過在本月舉行的美國地質學會(Geological Society of America)交流會「Connects 2022」上，學者們還是提出了九個值得探索的火星洞穴，為「人類文明回歸黎明」做準備。

紐約時報報導，亞利桑納大學地質學者妮可·巴達貝利亞斯(Nicole Bardabelias)表示，火星的地表環境嚴酷，從危害性甚大的輻射線到巨大的日夜溫差，還有較高的隕石撞擊風險等。

巴達貝利亞斯表示，潛在的火星居住地應當是紅色地表下的洞穴，而她與團隊研究「火星洞穴目錄」(Mars Global Cave Candidate Catalog)，最終挑出九個值得探索的火星洞穴。

該目錄的資料為火星奧德賽號(Mars Odyssey)、火星軌道偵察衛星(MRO)等探測衛星蒐集的地表圖像，經過分析整理後，彙編成有超過1000個火星洞穴及特殊地形的目錄。

巴達貝利亞斯與團隊依循兩個條件篩選：第一，潛在可居住洞穴應在適合太空 船降落的地點的方圓60哩內；再來，這些地形應該要有MRO上配置的「高解析度成像科學設備」(HiRISE)拍下的影像以利篩選。

之所以需要HiRISE拍下的影像，是因為該設備的解析度夠高，火星地表上大於3呎的地貌特徵無所遁形；儘管目前HiRISE只蒐集到不足5%的火星地表影像。

透過兩個步驟篩選後，有139個洞穴及特殊地形符合團隊需求，他們再一一手動篩選，將無探索潛力、例如明顯非洞穴的地形排除後，他們找到九個潛在洞穴，最大者可以容納一座足球 場。

巴達貝利亞斯與團隊在交流會上發布此研究，表示目前在火星上的探測車，沒有一輛靠近任何一座潛在洞穴，因此這些洞穴是太空船未來降落火星時，可以參考的降落、研究點。

對於巴達貝利亞斯與團隊的研究，編制該目錄的美國地質調查局(USGS)太空學者庫欣(Glen Cushing)表示，探索新的星球的居住點，從洞穴開始是很合適的，就像是讓人類文明「回歸黎明」。