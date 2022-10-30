藉UFO遮掩 防止中國刺探 國防部故作神秘狀：怕打草驚蛇

國會限情報機構月底前交出有關「UFO」的機密文件。圖為今年5月 海軍情報官員向國會報告有關「不明飛行物品」的情況。(美聯社)

美國調查諸多幽浮事件，相信不少是「外國勢力」運用無人機或氣球打探軍情，毫無外星人或高科技可言，但國防部 和情報單位為了不打草驚蛇，故作神秘。

國會限情治單位本月31日前交出「機密」檔案，說明去年行政部門解釋不清的幽浮事件，到底怎麼回事。去年報告中144個未解的「不明空中現象」，多數是美國軍方人員目睹的「怪現狀」。

紐約時報訪問了「知情官員」，發現部分「不明空中現象」確實是中國或「和北京 有關聯」的間諜 ，運用「相當普通的無人機技術」想刺探美國軍情，國防部為了不讓這種「敵對國家」知道它們的行動已被發現，故意把調查報告寫得神秘一些，甚至直接當作機密處理。

官員說，如果讓對方知道「我們已經知道」，對方就會改進其刺探技術。

但是政府越故作神秘，越容易讓陰謀論有孳生繁榮的空間，對此，國防部發言人高夫(Sue Gough)說，五角大廈贊同公開原則，但也須顧到平衡「保護敏感資訊、來源與技術」的義務。

今年5月，國防部根據這兩大原則，就一度被認為是外星人船艦的綠色三角形「不明空中現象」，解釋說，其實是無人機被夜視鏡頭拍到的景象。同月，國防部官員到國會作證說，政府沒有收集到任何外星人登陸地球的證據。

但是，民間幽浮「專家」或狂熱分子認為，政府搞不清楚諸多被拍攝、錄影下來的不明事件也就罷了，就說不排除外星人來過美國的可能性，又會怎樣？

美國運用U-2和SR-71黑鳥機偵測敵情時期，故意任飛碟說、幽浮說甚囂塵上，方便掩飾自己的間諜手段，但是情報官員早就結論說，這樣做只會更加刺激陰謀論，其他官員也認為，中國間諜偵查軍事基地的消息，當作機密處理，只會加深民眾對政府的不信任，對愈趨分化的美國社會，毫無裨益。

海軍情報局副局長卜瑞(Scott W. Bray)說，官方不願多加說明，是因為「我們不想讓敵手知道我們的能耐，」「因此，要不要公開(調查細節)，必須依個案仔細考慮。」