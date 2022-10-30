我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

藉UFO遮掩 防止中國刺探 國防部故作神秘狀：怕打草驚蛇

記者張聲肇／綜合報導
國會限情報機構月底前交出有關「UFO」的機密文件。圖為今年5月 海軍情報官員向國會報告有關「不明飛行物品」的情況。(美聯社)
國會限情報機構月底前交出有關「UFO」的機密文件。圖為今年5月 海軍情報官員向國會報告有關「不明飛行物品」的情況。(美聯社)

美國調查諸多幽浮事件，相信不少是「外國勢力」運用無人機或氣球打探軍情，毫無外星人或高科技可言，但國防部和情報單位為了不打草驚蛇，故作神秘。

國會限情治單位本月31日前交出「機密」檔案，說明去年行政部門解釋不清的幽浮事件，到底怎麼回事。去年報告中144個未解的「不明空中現象」，多數是美國軍方人員目睹的「怪現狀」。

紐約時報訪問了「知情官員」，發現部分「不明空中現象」確實是中國或「和北京有關聯」的間諜，運用「相當普通的無人機技術」想刺探美國軍情，國防部為了不讓這種「敵對國家」知道它們的行動已被發現，故意把調查報告寫得神秘一些，甚至直接當作機密處理。

官員說，如果讓對方知道「我們已經知道」，對方就會改進其刺探技術。

但是政府越故作神秘，越容易讓陰謀論有孳生繁榮的空間，對此，國防部發言人高夫(Sue Gough)說，五角大廈贊同公開原則，但也須顧到平衡「保護敏感資訊、來源與技術」的義務。

今年5月，國防部根據這兩大原則，就一度被認為是外星人船艦的綠色三角形「不明空中現象」，解釋說，其實是無人機被夜視鏡頭拍到的景象。同月，國防部官員到國會作證說，政府沒有收集到任何外星人登陸地球的證據。

但是，民間幽浮「專家」或狂熱分子認為，政府搞不清楚諸多被拍攝、錄影下來的不明事件也就罷了，就說不排除外星人來過美國的可能性，又會怎樣？

美國運用U-2和SR-71黑鳥機偵測敵情時期，故意任飛碟說、幽浮說甚囂塵上，方便掩飾自己的間諜手段，但是情報官員早就結論說，這樣做只會更加刺激陰謀論，其他官員也認為，中國間諜偵查軍事基地的消息，當作機密處理，只會加深民眾對政府的不信任，對愈趨分化的美國社會，毫無裨益。

海軍情報局副局長卜瑞(Scott W. Bray)說，官方不願多加說明，是因為「我們不想讓敵手知道我們的能耐，」「因此，要不要公開(調查細節)，必須依個案仔細考慮。」

國防部 間諜 北京

上一則

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

下一則

流星撞火星 NASA探測器拍個正著 天文學家：運氣不錯

延伸閱讀

台採購新型反裝甲飛彈說好今年運交 美只能先給發射器

台採購新型反裝甲飛彈說好今年運交 美只能先給發射器
日本擬買美國戰斧巡弋飛彈 可攻中朝軍事基地

日本擬買美國戰斧巡弋飛彈 可攻中朝軍事基地
揪盟國斷供中國晶片 美稱近期可望與日荷等完成協議

揪盟國斷供中國晶片 美稱近期可望與日荷等完成協議
國防部：停止研發海上核彈 奧斯丁：未發現俄將使用髒彈跡象

國防部：停止研發海上核彈 奧斯丁：未發現俄將使用髒彈跡象

熱門新聞

華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

2022-10-22 10:43
華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09
北卡羅萊納州13日發生15歲青少年開槍殺人案，被害人之一是嫌犯的16歲哥哥。圖為嫌犯的住家，也是槍擊案的第一現場，已被當地警方封鎖。(美聯社)

北卡5死槍案 15歲兇手先打死16歲哥哥 再大開殺戒

2022-10-22 16:55
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay

華郵：以谷歌或臉書帳號登入第三方平台 檔案恐全外洩

2022-10-24 11:52

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活