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真有吸血鬼 不必夜間出沒 在「吸血鬼社區」找到歸屬感

記者胡玉立／綜合報導
「吸血鬼法庭」仲裁王者洛爾。(取自臉書)
「吸血鬼法庭」仲裁王者洛爾。(取自臉書)

人類社會到底有沒有吸血鬼？喬治亞州薩凡納藝術設計學院(Savannah College of Art and Design)文科教授布朗寧(John Edgar Browning)多年來一直在紐奧良和紐約水牛城研究所謂「吸血鬼社區」；他認為，確實有人類吸血鬼，但影視故事裡描述和與我們想像中的虛構生物，相去甚遠。

有線電視新聞網(CNN)除了採訪布朗寧，還採訪兩位「吸血鬼社區」重要角色：紐奧良「吸血鬼法庭」(vampire court)仲裁王者洛爾(Maven Lore)以及「亞特蘭大吸血鬼聯盟」(Atlanta Vampire Alliance)聯合創始人默提克斯(Merticus)，他們談到自己的生活、快樂，也談到希望平息人們對吸血鬼的誤解。

洛爾和默提克斯向CNN表示，是有一些「現代真人版吸血鬼」飲用少量血液，通常來自同意的獻血者，也通常是親人或伴侶；但其中也有許多人放棄或譴責飲血，而是透過性交或其他適合經驗來獲得「能量」；洛爾和默提克斯說他們就是這樣的「吸血鬼」。有陌生人假裝害怕地問洛爾，要不要喝他們的血，洛爾打趣道：「不，這叫謀殺。」

自認是吸血鬼的人，不必非得在夜間出沒，也不需要崇拜虛構小說裡的吸血鬼。布朗寧指出，今日的吸血鬼從本質上來看，是不同背景的人有共同的目標，那就是「歸屬感」，他們找到吸血鬼同伴、結成社區。「吸血鬼生活是一種顛覆性的選擇，是對社會規範的驕傲拒絕，」布朗寧說：「從某個角度來看，這是賦予自己權利的生活方式。」

許多吸血鬼經常也從事日常性質的工作，洛爾同時兼任平面設計師、DJ和珠寶商，默提克斯是骨董家具專家。

布朗寧說，他發現吸血鬼社區成員主要是因社交元素相互吸引，他們「只是在青春期有著共同歷史，天生需要血液或能量，並共同需要找到像自己一樣接納的人。」

默提克斯在1996年加入網路吸血鬼聊天室，就是想向其他像他這樣的人尋求答案，多年來他一直注意到自己可以「從緊張狀態中汲取力量」，後來他意識到這是所謂的精神餵養。他在聊天室結交的朋友，至今仍與他的人生息息相關，彼此聯結更強大。他也致力於教育人們，吸血鬼是「身心靈融合」。

洛爾24年前在萬聖節前幾天首度造訪紐奧良，也發現了這樣的聯結，從此他就住下來了。「我甚至不知道這是一個社區，」洛爾說：「但他們是家人。」現在的洛爾，除了製作尖牙，還擔任年輕吸血鬼的導師；儘管他拒絕被稱為吸血鬼社區裡的「和平守護者」，但他會定期諮詢和解決成員之間的爭執。

「我們都只想相處和被愛，這就是我喜歡吸血鬼社區的原因，」洛爾說：「什麼種族、性別都不重要。你被接納。」

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