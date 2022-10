「驚聲尖叫」、「月光光心慌慌」續集回歸 萬聖節恐怖電影賣座

續集恐怖片「驚聲尖叫 5」(Scream 5) 今年1月上映,吸引大批影迷進電影院懷舊。圖為該片影星 1月13日在洛杉磯的首映會。(Getty Images)

萬聖節還沒到,恐怖驚悚電影卻早自9月起,就一連5個周末大賣座。即使面臨諸多大片或冒險動作片夾擊,今年美國市場上最具賣相又最能對抗疫情 干擾的原創電影類型,仍然是恐怖片。

華盛頓郵報指出, 「這是恐怖電影的一年」。今年迄今,恐怖類型電影已大剌剌贏得九個周末賣座長紅。恐怖片一直是好萊塢 主旋律,每隔一段時間,恐怖電影就會出現票房大突破,曾有多部恐怖片全球票房超過2億5000萬元;但今年,還有一連串特殊因素促成了恐怖片「大勝」。

例如,今年1月上檔的續集恐怖片「驚聲尖叫 5」(Scream 5),吸引大批影迷進電影院 懷舊,全球票房達1億4000萬元;甫上檔兩周的系列恐怖電影「月光光心慌慌:萬聖結 」(Halloween Ends),找回潔美·李·寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)擔綱,迄今也寫下8400萬元佳續。這兩部恐怖片的回歸,都讓人有濃濃的懷舊感受。

但幾部熱賣恐怖片基本上都是嶄新原創故事,例如,金獎鬼才導演喬登比爾(Jordan Peele)7月推出的驚悚作品「虛無」(Nope)全球賣座超過1億7000萬元;目前正在放映 的「宿劫」(Barbarian),賣座已達4230萬元;兩者都是周末票房贏家。

播客、編劇及恐怖小說作者哈夫達爾(Meg Hafdahl)說:「身為恐怖片迷,每周都有片子讓我想進電影院觀看,讓我感到非常幸運。」她表示,疫情初期人們錯過了共感體驗機會,對終於回歸戲院的觀眾來說,「恐怖片一直是完美類型」,戲院本來就有明顯的緊張氛圍,觀眾彼此共享「緊張和悲傷」,「這就是我喜歡恐怖片的原因:與人們共享情緒,像坐雲霄飛車一樣。」

「動漫與流行文化業」(Comic-Con and the Business of Pop Culture)一書作者薩爾科維茨(Rob Salkowitz)則說,疫情早期階段,本身就像一部恐怖片或70年代的世界末日驚悚片;而恐怖片部分吸引力在於,面對故事的致命威脅,人們「熟悉公式」;「對於一部恐怖電影來說,情況終會解決,這令人放心;就算你嚇得要死。」

恐怖片專家還強調,這類型電影通常不需要太高昂製作費用,製片廠更願意在不太成熟的電影製作人和不太知名的演員身上「下注」,因而有機會培養出更多元的聲音。

「人們現在製作的恐怖電影,以前不一定會允許製作,」哈夫達爾認為,好萊塢更願意充分欣賞恐怖片形式的廣度和延展度。而當這波恐怖電影傳出「一定要進電影院看」的「口碑」,恐怖片這樣的類型電影勢將贏得更多新粉絲。 哈夫達爾說:「恐怖片這個類型既龐大又多樣化,人人都能找到適合自己的東西。」