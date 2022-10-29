結束13年婚姻 四分衛布雷迪與超模妻邦臣「友善分手」
美式足球(NFL)傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)與超模妻子吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)28日透過Instagram宣布，兩人已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。
現年45歲、為佛州坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)效力的布雷迪貼文表示，「我們友善地做出此決定，並感激彼此共度的時光。」「我們經過深思熟慮後，做出結束婚姻的決定，和世界各地每天許多經歷同樣事情的人一樣，這麼做當然是痛苦和困難的；然而，在各自追求人生尚未寫就的新篇章之際，我們都給予對方最大的祝福。」
現年42歲的吉賽兒邦臣則以另一篇Instagram貼文表示，她和布雷迪將繼續共同撫養他們的孩子，「給予他們應得的愛、關懷和關注。」她寫道：「結束婚姻的決定絕非易事，但我們已經分道揚鑣。雖然經歷這樣的事情很困難，但我慶幸我們曾經共處的時光，也永遠祝福湯姆。」
去年2月，布雷迪在NFL賽場邁入第22年時，一度宣布退休，但40天後決定再次復出，3月重返坦帕灣海盜隊；吉賽兒邦臣公開表示希望布雷迪退休，花更多時間陪伴家人；她也認為美式足球太過暴力，怕對小孩有影響。
布雷迪和吉賽兒邦臣這對明星伴侶的互動，始終備受各方矚目；他倆透過朋友認識，於2006年第一次約會，2009年結婚。當時，布雷迪一個接一個地拿下超級盃冠軍，邦臣則是全球收入最高的模特兒和雜誌封面常客。
邦臣2009年告訴雜誌，「當我見到他的那一刻，他笑了；我心想，『這是我見過最美、最有魅力的微笑！』我們坐著聊了三小時。我不得不回家過聖誕節，但我不想離開。你知道那種感覺，就像怎麼也不夠多。從我們見面第一天起，我們每一天都會談話。」
邦臣經常在比賽和獎杯慶祝活動中現身支持布雷迪。兩人生了兩個孩子：12歲的兒子班傑明(Benjamin)和九歲的女兒薇薇安(Vivian)。布雷迪還有一名15歲的兒子傑克(Jack)，是他與明星前女友穆娜漢(Bridget Moynahan)所生。
布雷迪去年宣布退休卻很快重返NFL，他和邦臣是否就曾為此決定爭執，外界有很多猜測；他們的婚姻問題是否影響了布雷迪本賽季球場的表現，也引發質疑。海盜隊本賽季戰績為3-5，目前處於三連敗；這也是布雷迪自2002年以來首次連敗。
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