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最高院10月31日審哈佛招生歧視案 學生社團聲援

記者張心／紐約報導
哈佛大學招生歧視案將於31日開庭辯論，圖為哈佛大學校園。（記者張心／攝影）
哈佛大學招生歧視案將於31日開庭辯論，圖為哈佛大學校園。（記者張心／攝影）

歷時八年的哈佛大學招生歧視案將於10月31日(周一)在位於華府的聯邦最高法院開庭，原告「學生公平入學」組織(SFFA)定於30日(周日)下午進行造勢抗議活動，哈佛大學近百位本科生也在學生社團的資助下，計畫於開庭當日在場外聲援少數族裔。

2014年，「學生公平入學」組織主席布盧姆(Edward J. Blum)在麻州地方法院首次對哈佛提告，控訴該校在招生過程中存在種族歧視，錄取審核標準明顯不利於亞裔等少數族裔群體，對該族裔學生造成申請哈佛「天花板」(ceiling)限制。2019年和2020年，哈佛分別贏得初審及第一巡回上訴法院的上訴。2021年，布盧姆再將此案上訴至最高法院，目前兩方都處在提供證據環節，最高法院預計本月31日對此案展開辯論，並可能於明年春季宣判。

布盧姆表示，無論結果如何，起訴哈佛只是一項「宏偉藍圖的起點」，「學生公平入學」組織並非只是著眼於招生錄取，而是在著力改善美國教育系統中的種族歧視現象。「在上世紀90年代，哈佛亞裔學生的錄取比率在20%，十年後降為16%，並且一直持續在不超過17%，直到我們開始打官司的這八年裡，哈佛將亞裔學生的錄取比率提高到了29%。」

紐約同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)也表示贊同，她認為此案的勝利將對全美各行各業的種族歧視現象起到警示作用，因為無論是企業、政府還是學校，長期以來都在採用歧視的方式排擠少數族裔，並以不清晰的制度使之成為法律的灰色地帶，「在一個又一個我們收集的案例中，招生官在沒見過申請者的情況下，就認定亞裔學生缺乏勇氣和良善。」陳慧華指出，針對亞裔的種族主義，已經成為哈佛在追求所謂的「種族多樣性」時，付出的甘之如飴的代價。

為了聲援被歧視的少數族裔學生，哈佛大學本科生協會(The Harvard Undergraduate Association)批准了90多位在校生申請的2700元經費，用於他們前往華府在開庭日支持種族平權的抗議活動。

「學生公平入學」組織、亞裔教育聯盟(Asian American Coalition for Education)也定於30日下午1時30分至4時，在美國最高法院(SCOTUS)前舉行示威活動，呼籲更多華人民眾前往發聲。詳情可參考：https://asianamericanforeducation.org/en/home/。

「學生公平入學」組織主席布盧姆(左二)和紐約同源會創會會長陳慧華(右二)，受邀曼...
「學生公平入學」組織主席布盧姆(左二)和紐約同源會創會會長陳慧華(右二)，受邀曼哈頓研究所探討哈佛大學招生亞裔歧視。（記者張心／攝影）

種族歧視 亞裔 招生

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