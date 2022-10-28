馬斯克自稱「推特老大」扛著水槽踏入總部 第一件事先炒掉CEO

馬斯克推文發布影片，顯示他走進舊金山的推特總部時，雙手拿著一個水槽。（取自推特）

世界首富、SpaceX及特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)27日晚間完成了440億元購買推特 案；主推特後，馬斯克做的第一件事就是開除了包括執行長、財務長、法律政策、信任與安全等高階主管；媒體報導，總顧問也被趕下台。

馬斯克27日在推特上傳自己踏入推特總部的影片，並將其自我介紹改為「推特老大」(Chief Twit)；媒體引述消息來源指推特原執行長亞格拉瓦(Parag Agrawal)及財務長席格(Ned Segal)已經離職。

馬斯克27日發布他扛著「水槽」踏入推特總部的影片，並附上文字「沉浸其中吧！」(let that sink in!)；他此舉是在玩水槽的英文「sink」的雙關遊戲。

馬斯克已在推特上將他的自介改為「推特老大」；據國家廣播公司商業頻道(CNBC)及華盛頓郵報引述消息來源報導，原執行長亞格拉瓦、原財務長財務長席格、法務總顧問艾捷特(Sean Edgett)等數名高層接連遭到解雇、走人。

馬斯克還發布「致推特廣告客戶」的聲明，以及轉推與推特員工交流的照片；該聲明中重申收購推特的目的，即在當前社群 平台用戶轉趨極左或極右的撕裂、仇恨分化下，他致力於將推特打造成觸及廣泛議題的言論廣場的目標，此外，推特保持歡迎所有人、守法、自負後果的態度，不會成為「放縱的地獄」。

馬斯克與推特的交易案可謂峰迴路轉，今年4月、他收購推特大量股份的消息披露後，提出高達440億元的報價收購並私有化推特；幾個月後，馬斯克又以推特揭露垃圾訊息氾濫的情況不實等理由，擱置收購案，讓雙方對簿公堂。

德拉瓦州衡平法院法官後來裁定，馬斯克應在本月28日前敲定交易案，否則案子就會繼續審理下去；而馬斯克27日一系列推文表明，距離完成收購推特已只在咫尺之遙。

馬斯克收購推特後，接下來的挑戰是如何擴大這間公司的營利能力，保住逐漸流失的用戶；外界同樣關注，他與中國、俄羅斯之間的立場及商業糾葛，如何與推特的「言論廣場」的目標取得平衡，