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「地緣政治的混亂代理人」 馬斯克推文照樣造句反擊紐時

編譯周辰陽／即時報導
紐約時報26日發布新聞，報導世界首富馬斯克「如何成了地緣政治的混亂代理人」，引來馬斯克上推特擷取新聞的部分句子做出回擊。資料照片。（路透）
紐約時報26日發布新聞，報導世界首富馬斯克「如何成了地緣政治的混亂代理人」，引來馬斯克上推特擷取新聞的部分句子做出回擊。資料照片。（路透）

紐約時報26日發布一篇新聞，報導世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克「如何成了地緣政治的混亂代理人」（Geopolitical Chaos Agent），引來馬斯克上推特擷取新聞的部分句子做出回擊。

馬斯克在第一條推文諷刺，「紐約時報已經成為全球政治的一個新的混亂行為者，該報介入全世界一些最易燃衝突有時是個福音，但他們的訊息也引起了問題」。第二條推文則拿紐時等媒體常見的「匿名消息來源」開玩笑，稱上條推文「根據希望維持匿名的接近此事不具名消息人士」。

馬斯克在約半小時後發出一條態度變得更嚴肅的推文，「關於推特的一件美事在其如何賦權公民新聞（Empowers citizen journalism），人們能夠在沒有既存機制偏見（Establishment bias）的情況下傳播新聞」。

美國亞利桑納州《ABC15 News》一位記者回覆詢問馬斯克對地方新聞報導的感覺如何，他則答稱「絕對更接近公民新聞，地方新聞機構被低估了、應該在推特變得更加突出」。

馬斯克26日現身推特的舊金山總部，還貼出他抱著衛浴洗手槽走進大廳的影片，並把推特帳戶的個人簡介改成「推特老闆」（Chief Twit），並且將在周五對推特員工發表談話。領有報導指銀行團已把130億美元現金匯出，做為馬斯克收購推特的資金，預期公司將在美東時間28日下午5點前移至馬斯克的名下。

馬斯克 推特 紐約時報

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