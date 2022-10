「地緣政治的混亂代理人」 馬斯克推文照樣造句反擊紐時

紐約時報 26日發布一篇新聞,報導世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克 「如何成了地緣政治的混亂代理人」(Geopolitical Chaos Agent),引來馬斯克上推特 擷取新聞的部分句子做出回擊。

馬斯克在第一條推文諷刺,「紐約時報已經成為全球政治的一個新的混亂行為者,該報介入全世界一些最易燃衝突有時是個福音,但他們的訊息也引起了問題」。第二條推文則拿紐時等媒體常見的「匿名消息來源」開玩笑,稱上條推文「根據希望維持匿名的接近此事不具名消息人士」。

“According to unnamed sources close to the matter who wish to remain anonymous” 🤣🤣

馬斯克在約半小時後發出一條態度變得更嚴肅的推文,「關於推特的一件美事在其如何賦權公民新聞(Empowers citizen journalism),人們能夠在沒有既存機制偏見(Establishment bias)的情況下傳播新聞」。

A beautiful thing about Twitter is how it empowers citizen journalism – people are able to disseminate news without an establishment bias