違反競選獻金法 Meta遭罰2470萬元 史上最高

Meta被開罰2470萬美元。（路透）

華盛頓州 1位法官今天以多次蓄意違反競選獻金揭露法，向臉書 （Facebook）母公司Meta開罰2470萬美元，據信這是美國史上最高額的選舉獻金罰款。

美聯社報導，金恩郡高等法院（King County Superior Court）法官諾斯（Douglass North）以Meta有超過800項違反華盛頓公平競選行為法案（Fair Campaign Practices Act）為由，開出法令上限的最高罰金。

華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）主張，2018年臉書就曾因違反相同法令遭到他的辦公室控告，因此今天的裁罰合理。

記者透過電子郵件請Meta發表看法，尚未獲得回覆。

華盛頓州的透明法要求Meta等廣告銷售商記錄並公開購買政治廣告的買家姓名和地址、廣告受眾、款項支付方式以及每個廣告的總瀏覽數。廣告商必須將訊息提供給任何索取者，電視台和報社數十年來都遵守這項法律。

但Meta屢屢違規，還辯稱這條法律違憲，因為該法「過度加重政治言論責任」，且「幾乎不可能完全遵守」，但法院並不採信。臉書雖保留平台播放的政治廣告紀錄，但並未揭露華盛頓州法律規定的所有資訊。

通常每次違反這項法律最高罰款1萬美元，但若法官發現違反者蓄意為之，可裁處3倍罰款。諾斯針對Meta共822項違法事項每條罰款3萬美元，加總約2470萬美元。

佛格森說，這是美國歷來與政治獻金相關的最高額罰款。