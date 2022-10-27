愛迪達終止合作…肯爺找上Skechers 被護送離開

知名饒舌歌手、時尚設計師、企業家「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）。(美聯社)

知名饒舌歌手、時尚設計師、企業家「肯爺」肯伊威斯特因一連串反猶言論引來反彈，25日遭愛迪達（Adidas）終止合作、跟他攜手推出的Yeezy系列產品也停產。威斯特隔天就找上另一家運動鞋公司Skechers，卻被2名高管護送離開辦公室。

CNN報導，Skechers在26日發布聲明指出，現改名為Ye的威斯特「未預先通知且未經邀請來到」Skechers位於加州 洛杉磯的一處公司辦公室，考慮到他從事「未經授權的拍攝」，2名Skechers高管「經過短暫交談後」，將威斯特與他的團隊護送離開大樓。

Skechers聲明指出，該公司「沒有考慮且沒有打算跟威斯特合作」，「我們譴責他最近的分裂言論，並且不容忍反猶主義或任何其他形式的仇恨言論」。該公司在聲明最後想要再次強調，威斯特是未預先通知且未獲邀請而出現在Skechers的公司辦公室。

威斯特在今年的巴黎時裝周發表多款T恤，使用白人至上主義團體常用的「白人的命也是命」（White Lives Matter），接至又推文稱他打算去「猶太 人死亡騙局」，引來愛迪達宣布審查該公司與威斯特的合作關係，推特及Instagram幾天後也因威斯特發出反猶貼文而封鎖他的帳號，讓他乾脆收購受到美國保守派歡迎的社群媒體 「Parler」。