開車衝撞聖誕遊行 威州男76罪成立

去年11月在威斯康辛州駕車衝撞聖誕遊行隊伍群眾，導致六人喪命和數十人受傷的布魯克斯76項罪名全部成立，面臨強制性的終身監禁。(美聯社)

威斯康辛州 陪審團26日做出裁決，認定去年駕車衝撞輾壓聖誕遊行 隊伍，導致六人喪命和數十人受傷的被告布魯克斯(Darrell Brooks)76項罪名全部成立，包括六項一級故意殺人罪，每項一級故意殺人罪都將面臨強制性的終身監禁。

法官安排31日舉行聽證，以確定量刑日期，屆時受害人及其家屬可發表意見。

布魯克斯去年11月21日與前女友鬧翻後不久，駕駛福特休旅 車衝進威州密爾瓦基郊區小鎮沃克沙(Waukesha)，撞上正在進行的聖誕遊行隊伍，造成六人死亡，包括與當地棒球隊一起參加遊行的一名八歲男童，和老人舞蹈團的三名婦女，另有多人受傷。

這一悲慘事件重創了7萬人口、寧靜的沃克沙鎮，當地民眾為死者豎立紀念碑並舉行燭光守夜。憤怒的情緒在陪審團宣布裁決時依然強烈，法院走廊內有人高喊「把他燒死在地獄」，法院外路過的車輛齊聲鳴笛。

一名死者的朋友說，裁決顯示正義得到伸張，但只是短暫的解脫，所有的痛苦又重新回來了。

陪審團僅用三小時多就做出裁決，宣讀判決時，坐在被告席上的布魯克斯沉默不語，與他在審判期間的狂躁表現截然不同。他年初以精神疾病為由拒絕認罪，檢方在審判前撤回認罪協議。

審案開始前他辭退了公共辯護人，選擇自我辯護。

警方和參加遊行民眾等證人出示大量證據，但布魯克斯以離奇的理論為自己辯護，自稱是主權公民，即個人就是主權國家，不受政府的限制。他拒絕承認法院對他的管轄權，法官提問姓名時他拒絕回答，與檢方和證人狡辯，稱審判不公。

他每天與法官大聲爭執，女法官在他的怒視下一度宣布休庭，說害怕他，並多次安排他在單獨的房間通過視頻聽審。