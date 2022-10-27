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實質支持綁架密西根州長 3男定罪

記者胡玉立／綜合報導
隸屬於地下民兵組織「狼獾守護者」的貝拉爾(左起)、莫里森、穆西可，26日被判綁架未遂等多項罪名成立。(美聯社)
隸屬於地下民兵組織「狼獾守護者」的貝拉爾(左起)、莫里森、穆西可，26日被判綁架未遂等多項罪名成立。(美聯社)

繼8月兩名綁架密西根州民主黨州長惠特默(Gretchen Whitmer)未遂案主謀被定罪後，密西根聯邦法院陪審團26日宣布，另三名支持密謀男子的多項罪名成立，他們被裁定的罪名是為恐怖主義行為提供「實質支持」、持有槍械罪和加入幫派罪等。

被定罪的三名男子都是地下民兵組織「狼獾守護者」(Wolverine Watchmen)成員：28歲的莫里森(Joe Morrison)，莫里森的岳父、44歲的穆西可(Pete Musico) 和24歲的貝拉爾(Paul Bellar)。

檢方指「狼獾守護者」是犯罪組織，綁架陰謀主謀37歲男性福克斯(Adam Fox)透過網路社團召集武裝團體「狼獾守護者」，並因厭惡惠特默等官員在2020年頒布防疫封鎖令，秘密集結陰謀舉事。福克斯和克羅夫特(Barry Croft Jr)8月已被聯邦法院判定犯下綁架陰謀罪。

檢方表示，莫里森、穆西可和貝拉爾參與福克斯等，在傑克遜郡農村進行打靶演練。檢方向陪審團展示該團體反政府暴力言論和對「布加洛運動」 (Boogaloo movement)的支持，此運動可能會從綁架案引發內戰。

但被告辯護律師辯稱，2020年夏末綁架惠特默陰謀成為焦點時，莫里森、穆西克和貝拉爾已與福克斯斷絕關係；他們並未前往密西根州北部偵察州長的度假屋，也未參加關鍵週末的射擊培訓課程。

惠特默州長當時並未受到身體傷害，現正為11月8日期中選舉競選連任；她表示，此判決「證明暴力威脅不見容於我們的政治，企圖通過暴力陰謀挑撥離間者將被依法追究。」惠特默並未參與審判或旁聽。

臥底幹員和線人在「狼獾守護者」內部潛伏了幾個月，2020年10月宣布破案，逮捕了14人；其中哈里斯(Daniel Harris)和卡塞塔(Brandon Caserta)已被宣告無罪；加賓(Ty Garbin)和法蘭克斯(Kaleb Franks)認罪，並以政府證人身分出庭。14人中有5人在州法院面臨指控。

密西根州 期中選舉 民主黨

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