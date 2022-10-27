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銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

救選情？拜登宣布將打擊銀行不合理收費

記者張聲肇／綜合報導
拜登偕同26日宣布，禁止銀行向客戶收取帳戶透支費和支票跳票處理費等所謂的「垃圾費」，試圖營造「苦民所苦」形象。(美聯社)
拜登偕同26日宣布，禁止銀行向客戶收取帳戶透支費和支票跳票處理費等所謂的「垃圾費」，試圖營造「苦民所苦」形象。(美聯社)

拜登總統26日挑戰銀行勿再「摳」小客戶透支、跳票等費用，並對選民宣稱，節制銀行這種摳門收費，升斗小民每年可少付出30億元銀行手續費。

期中選舉將屆，拜登偕同消費者財務保護局局長喬普拉(Rohit Chopra)宣布，禁止銀行向客戶收取帳戶透支費和支票跳票處理費等所謂的「垃圾費」(Junk Fees)。

全民在8.2%高通膨壓力下，日子越來越難過，拜登看出選民用選票修理執政黨的「憤懣」之情，想方設法營造親民形象。挑戰銀行每年150億元的「垃圾費」收入，正是執政者表現「苦民所苦」的好機會。

銀行業者「吃定」小客戶，收取高額透支費和跳票費，早就為人所詬病，美國銀行(Bank of America)自動把透支費從35元減為10元，算是銀行界的先知先覺。

其他銀行沒這麼大方，也改以禁止透支或事先多次警告才收取透支費等辦法虛應。

雖然越來越多人不再開支票付款，而改用Zelle、Venmo、Paypal和CashApp等轉帳應用程式付費，銀行仍對老派用支票付費，但帳戶餘額不足的人，收取每張10到19元「退票處理費」；消費者保護局說，這些人無法預知自己帳戶會發生餘額不足的情況，銀行卻毫無預警就收取退票費，等於在處罰自己的客戶。

拜登打算「取締」的擾民費用，還有旅館的「額外」訂房費、演唱會入場券的「處理費」和航空公司規定的一干費用。

消保局經費來自聯準會，而不是國會撥款，曾遭第五上訴巡迴法院裁定為「黑機構」，拜登卻刻意亮出該局的法規權威，因為選民支持該機構的「護民」意旨與功能。

2008年金融海嘯後成立的消費者財務保護局到底是不是黑機構，可能得由最高法院裁定；共和黨聯邦參議員圖米(Pat Toomey，賓州)見拜登拿來討好選民，立即痛斥民主黨「繞過國會，逕自制定法規」。

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