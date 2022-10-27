我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

嬌生血癌藥 核准下月4日上市

記者顏伶如／綜合報導
嬌生集團宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤的藥物，已獲美國食品及藥物管理局核准。(路透)
嬌生集團宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤的藥物，已獲美國食品及藥物管理局核准。(路透)

嬌生集團(Johnson & Johnson)宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的藥物，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准；路透報導，血液癌症迄今沒有藥物可以治療，新藥上市為患者提供了新選擇。

嬌生集團發言人表示，預計11月4日左右新藥即可販售，每個月用藥花費價格約為3萬9500元，患者使用新藥進行9個月到10個月為期的療程，累計花費約在35萬5000元至39萬5000元之間。

嬌生集團25日發表聲明指出，品牌名稱為Tecvayli的藥物teclistamab，已獲食藥局核准可供多發性骨髓瘤成年人患者使用。到目前為止，多發性骨髓瘤治療極為不易，某些患者接受多次治療之後病情復發。

嬌生集團表示，Tecvayli為雙特異性抗體(bispecific antibody)藥物，可以訓練身體的免疫系統找出癌細胞，並將癌細胞消滅。Tecvayli是第一個獲准用來對抗多發性骨髓瘤的同等級藥品。

Tecvayli新藥加註警語指出，用藥可能出現細胞激素釋放症候群(cytokine release syndrome，CRS)副作用，也就是免疫系統反應過於激烈，或者產生神經毒性(neurologic toxicity)。Tecvayli今年8月已在歐洲獲得限定使用的核准。

多發性骨髓瘤通常在65歲至74歲之間被診斷發現，男性受到影響的程度高過女性。美國癌症學會(American Cancer Society)統計，全美今年可能出現約3萬5000個新病例。

嬌生 癌細胞 癌症

上一則

虛造情資 NOAA員工被聯邦控與台海軍合作

下一則

開車衝撞聖誕遊行 威州男76罪成立

延伸閱讀

嬌生治療血癌藥物 獲FDA核准

嬌生治療血癌藥物 獲FDA核准
疫苗打愈多恐釀免疫疲勞? 「不會」

疫苗打愈多恐釀免疫疲勞? 「不會」
老翁咳血 一檢查「肺、淋巴結都是癌」使用這療法根治了

老翁咳血 一檢查「肺、淋巴結都是癌」使用這療法根治了
血癌前期精準治療大突破 北榮監測關鍵基因隨調藥物

血癌前期精準治療大突破 北榮監測關鍵基因隨調藥物

熱門新聞

去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元，這些騙局平均損失30萬元。(Getty Images)

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

2022-10-20 21:53
華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

2022-10-22 10:43
普林斯頓大學教授謝宇。（百度百科）

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

2022-10-20 10:45
社安金工作點數(Work Credit)規定2023年將有調整，從1510元薪水換取點數1點的現行規定，改為1640元薪水才能換取一點。(Getty Images)

社安金工作點數 將調為1640元換取1點

2022-10-20 09:07
天使投資人Balaji Srinivasan稱加州的建設速度比中國慢100倍，得到馬斯克留言回覆「沒錯」。（取自推特）

加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯

2022-10-20 10:24
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法