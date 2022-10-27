嬌生血癌藥 核准下月4日上市

嬌生集團宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤的藥物，已獲美國食品及藥物管理局核准。(路透)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的藥物，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准；路透報導，血液癌症 迄今沒有藥物可以治療，新藥上市為患者提供了新選擇。

嬌生集團發言人表示，預計11月4日左右新藥即可販售，每個月用藥花費價格約為3萬9500元，患者使用新藥進行9個月到10個月為期的療程，累計花費約在35萬5000元至39萬5000元之間。

嬌生集團25日發表聲明指出，品牌名稱為Tecvayli的藥物teclistamab，已獲食藥局核准可供多發性骨髓瘤成年人患者使用。到目前為止，多發性骨髓瘤治療極為不易，某些患者接受多次治療之後病情復發。

嬌生集團表示，Tecvayli為雙特異性抗體(bispecific antibody)藥物，可以訓練身體的免疫系統找出癌細胞 ，並將癌細胞消滅。Tecvayli是第一個獲准用來對抗多發性骨髓瘤的同等級藥品。

Tecvayli新藥加註警語指出，用藥可能出現細胞激素釋放症候群(cytokine release syndrome，CRS)副作用，也就是免疫系統反應過於激烈，或者產生神經毒性(neurologic toxicity)。Tecvayli今年8月已在歐洲獲得限定使用的核准。

多發性骨髓瘤通常在65歲至74歲之間被診斷發現，男性受到影響的程度高過女性。美國癌症學會(American Cancer Society)統計，全美今年可能出現約3萬5000個新病例。