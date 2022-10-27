虛造情資 NOAA員工被聯邦控與台海軍合作

底特律新聞(Detroit News)報導，聯邦調查局(FBI )25日逮捕現年57歲的國家海洋暨大氣管理局(NOAA)員工朱一飛(Yifei Chu，音譯)；FBI指控他為取得安全許可，隱瞞他與台灣海軍間的關係並偽造文件，若罪名成立，將面臨最長20年的有期徒刑。

曾在FBI、國土安全部等單位任職的吉拉德福德公共政策學院(Gerald R. Ford School of Public Policy)助理教授阿里(Javed Ali)對此案表示：「這是各國情報部門長期以來希望做到的事，為本國利益發展資訊來源；如果他的行為已對美國國家安全造成隱患，希望逮捕他能有效減損；」但他說「間諜就是間諜，即使是來自一個與我國有穩固、良好關係的政府。」

FBI公布長達32頁的調查報告，指來自台灣、現居住在密西根州伊普西蘭蒂(Ypsilanti)的朱一飛2020年時申請為美國駐新加坡 大使館的海軍研究部門工作，由於這項工作需取得「機密」等級的安全許可，朱一飛因而簽署並提交多份安全文件；但FBI搜查時並發現他與台灣海軍長期接觸，但目前尚不清楚朱一飛是否和台灣情報界有牽連。

此外，朱一飛在2020年至2021年間曾以疫情遠距辦公為由，在台生活11個月，但NOAA並不知情，一直以為他在家裡上班；申請駐新加坡大使館海軍研究部門工作期間，朱一飛在面試官員詢問時，隱瞞他曾以在美國海軍服役的經驗為台灣軍方提供諮詢，也未透露曾在台灣與台灣海軍高層多次會面。

本案承辦檢察官指出，朱一飛還謊稱他已放棄中華民國 國籍，但FBI調查人員卻發現他仍持有中華民國護照，檢察官說：「朱一飛試圖隱瞞他仍是台灣公民的事實。」

朱一飛的委任律師庫賈(Jamil Khuja)說：「朱一飛堅稱無罪，期待出庭以證清白」；但底特律聯邦地方法院26日召開羈押庭後，駁回保釋聲請，曉諭還押。

司法部說，做出虛假陳述的罪名最高可被處以五年監禁以及25萬元的罰金，在聯邦調查中偽造記錄的罪名最高可被處以20年監禁以及25萬元罰金。