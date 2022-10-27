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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

舒適退休 國人認為至少需125萬

編譯孫梁／綜合26日電
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

西北共同基金(Northwestern Mutual)公布最新調查報告顯示，受到通膨衝擊，國人如今認為至少需要125萬元才能退休後舒適地生活，比一年前的金額增多20%。

調查表明，儘管民眾認為退休後需要更多錢，但今年退休帳戶的平均金額卻降至8萬6869元，比2021年下跌11%。人們的預期退休年齡今年升至64歲，而去年是62.6歲。

西北共同基金的客服長米歇爾(Christian Mitchell)認為，人們的心態受到通膨率升高和金融市場動盪的影響，「導致許多人重新調整了他們對需要多少錢退休和還要幹多久退休的考慮。」

25日公布的調查是今年2月採訪2381人的結果，當時消費者受到通膨升高的擠迫，增大了消費支出和儲蓄的壓力。

股票和債券市場今年大幅下跌，美國銀行(Bank of America)的資料顯示，截止今年10月中旬，傳統的60/40投資組合的回報率為100年來最差，60/40組合是指60%的資金投入股市，40%購買債券。

面對通膨率飆升，聯邦政府採取了減緩退休族和投資人痛苦的舉措，如將2023年的社安金福利增加8.7%，漲幅為40年來最大；國稅局根據通膨率如調整了退休帳戶的儲存額度，將2023年的存入限額提高2000元，增至2萬2500元。全國約6000萬人擁有401(k)退休帳戶。

西北共同基金的調查發現，許多美國人對個人的退休前景感到擔憂，約四成民眾不認為退休時會有足夠的錢，近半數受訪者甚至預計，社安金有朝一日可能不復存在。

疫情打亂了美國人的退休計畫，約四分之一人的人表示，疫情使他們推遲了退休計畫。在推遲退休的人中，59%的人希望為了省錢而工作更多，45%的人擔憂健保費上漲，或是出現意外的醫療費。

退休 疫情 投資

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